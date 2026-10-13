Adán Augusto López evita aclarar señalamientos sobre Amílcar Olán y defiende a ‘Andy’

El senador Adán Augusto López Hernández, de Morena, se negó a aclarar los señalamientos que lo relacionan con el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, vinculado a empresas que recibieron permisos para operar apuestas en línea cuando el legislador era secretario de Gobernación, y defendió a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que enfrenta una “campaña mediática brutal”.

Cuestionado sobre porqué no aclaraba los señalamientos relacionados con Olán Aparicio, respondió que ya no acostumbra hablar con los medios de comunicación. “Yo ya no doy declaraciones”, sostuvo, y reiteró que no tiene interés en emitir opiniones ni comentarios sobre ningún tema.

Al preguntarle si Andrés Manuel López Beltrán tiene negocios con Amílcar Olán, recordó que conoce desde la infancia a los hijos del exmandatario, quienes visitaban la casa de su familia en Tabasco.

“Yo conocí a Andrés desde niños. Llegaban ahí a la casa de la familia”, dijo, y añadió que pasaban por las tardes a platicar con su madre, “tomando chocolate con agua”. Sin aclarar si existe alguna relación comercial, insistió en que “Andy” es víctima de una campaña mediática.

Sobre el retiro de la visa estadounidense a López Beltrán, argumentó que las decisiones de otro país sobre el ingreso de personas a su territorio son soberanas. “Bueno, pero eso no es un delito y es una decisión soberana de un país”, expresó, al comparar el caso con la posibilidad de que Canadá negara una visa.

Aunque evitó pronunciarse sobre Olán, López Hernández sí defendió a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, hijo del expresidente, a quien calificó como una persona honesta y víctima de una campaña mediática. https://t.co/O4678AxzH0 pic.twitter.com/tlbiUKOUy2 — Angel Gallegos (@gallegoso) October 13, 2026

Pese a reconocer rendición de cuentas, insiste: ‘no doy declaraciones’

López Hernández tampoco explicó por qué su nombre aparece recurrentemente en notas sobre presuntos vínculos con el llamado huachicol. Cuando se le planteó que el ejercicio de un cargo público implica rendición de cuentas, reconoció esa obligación, pero mantuvo su negativa a responder: “Claro que implica rendición de cuentas. Ante quien haya que rendirlas”. Al preguntarle si debía rendirlas ante el pueblo, respondió: “Por eso no doy declaraciones”.

Ante los cuestionamientos por la gravedad de los señalamientos, que involucrarían recursos públicos, insistió: “No tengo ningún interés en dar declaraciones”.

También evitó precisar si tenía la conciencia tranquila y aseguró que anteriormente ya había presentado información para responder a los cuestionamientos:

“Ya todos yo en su momento hice declaraciones, aclaré, presenté. Y ahora no las hago”. Sostuvo que su decisión es personal, que nadie se lo pidió y que la tomó después de presentar documentación sobre sus declaraciones patrimoniales.

Cuando los reporteros le advirtieron que quien calla otorga, la rechazó: “Yo no estoy callando, yo lo único que estoy diciendo es que no doy declaraciones”.

El senador Adán Augusto López evitó responder si conoce a Amílcar Olán, empresario cercano a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que Latinus difundiera nuevos audios sobre presuntas negociaciones y contratos relacionados con la refinería de Dos Bocas. pic.twitter.com/MGg6tTR4rv — Angel Gallegos (@gallegoso) October 13, 2026

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