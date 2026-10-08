Familiares de López Obrador suman intentos de obtener una diputación

Pío López Obrador y Andrés Manuel López Beltrán, hermano e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, se registraron en los procesos internos de Morena por distritos federales de Chiapas y Tabasco, respectivamente, rumbo a las elecciones de 2027. Sus aspiraciones retoman una ruta que otros integrantes de la familia han explorado desde 2009, sin que los hermanos que participaron en esos procesos llegaran a ocupar una diputación federal.

Uno de los primeros hermanos en buscar directamente una diputación federal fue Pío Lorenzo López Obrador. En 2009 fue candidato por el entonces Distrito IX de Chiapas, postulado por la coalición Salvemos a México, integrada por el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia.

En aquella campaña, el propio AMLO participó en actos de respaldo y llamó a votar por él. Pero Pío no obtuvo el triunfo en aquella elección. Diecisiete años después, el hermano del expresidente volvió a colocarse en la ruta electoral.

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El Dato: En el aniversario de Morena, Andy López Beltrán fue recibido con el grito de ‘no estás solo’, a dos meses de que informara que Estados Unidos le retiró la visa.

Otro caso fue el de Pedro Arturo López Obrador. En 2009 se registró dentro del PRD para buscar una diputación federal por Tlaxcala. Primero participó en el proceso interno para el Distrito II y posteriormente su nombre fue incorporado como candidato de mayoría relativa. Sin embargo, la candidatura terminó impugnada.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó su registro y ordenó restituir la candidatura a Eloy Sánchez Arellano. El expediente documenta que Pedro Arturo había sido registrado como candidato propietario, pero su postulación fue finalmente cancelada. Por ello, aunque sí fue postulado, no llegó a convertirse en diputado federal.

El caso más reciente antes de 2027 fue el de José Ramiro. En febrero de 2024, Morena lo incluyó entre los perfiles seleccionados mediante el mecanismo conocido como tómbola para candidaturas plurinominales a la Cámara de Diputados. La selección fue difundida como una de las candidaturas obtenidas mediante sorteo entre integrantes del Consejo Nacional del partido.

Sin embargo, cuando Morena dio a conocer sus listas definitivas de candidaturas plurinominales, José Ramiro ya no apareció entre los nombres registrados ante el INE. La Jornada reportó que él, junto con otros perfiles sorteados, quedó fuera de las listas finales. Por tanto, José Ramiro fue seleccionado inicialmente para una candidatura, pero no llegó a ser candidato definitivo a diputado en 2024.

Ahora, Pío busca competir nuevamente por el Distrito 9 de Chiapas, mientras López Beltrán pretende hacerlo por el Distrito VI de Tabasco, tras dejar la Secretaría de Organización de Morena. Ambos participan en la etapa interna para definir coordinaciones partidistas rumbo a 2027; sus registros todavía no constituyen candidaturas definitivas.

El propio Andrés Manuel López Obrador tampoco fue diputado federal. Su carrera política comenzó en Tabasco y posteriormente se desarrolló como dirigente partidista, candidato a gobernador, jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y, finalmente, candidato presidencial en tres ocasiones hasta alcanzar la Presidencia de la República en 2018.

El Tribunal Electoral documenta entre sus principales cargos y candidaturas su participación en las elecciones por la gubernatura de Tabasco de 1988 y 1994, así como las presidenciales de 2006, 2012 y 2018.

El Dato: Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima de AMLO, sí fue diputada federal entre 2018 y 2024 y también funcionaria de la Secretaría del Bienestar en Chiapas.

“TIENEN MIEDO”. Diputados e integrantes del PAN exhibieron a la familia de Andrés Manuel López Obrador por “tener miedo” de caer en manos de las cortes de Estados Unidos por diversos delitos, por lo que buscan de forma desesperada lograr el fuero.

“No cabe duda que toda la familia de López Obrador tiene pánico de terminar en las cortes y en las cárceles de Estados Unidos. No sólo es el huachicolero de Andy, sino que también Pío, su tío, anda buscando fuero.

“Salieron tan honestos con 200 pesos en la cartera y un par zapatos que todos quieren hacer grupos parlamentarios con Inzunza para evitar ser extraditados por corruptos, narcos y ladrones”, dijo el vocero de diputados federales del blanquiazul, Federico Döring.

El legislador y su compañera de bancada Genoveva Huerta lamentaron que la familia del tabasqueño busque aprovecharse del fuero constitucional para esconderse de la justicia.

Jorge Triana, vocero del partido, aseguró que “a la familia López Obrador le urge fuero. Necesitan, a como dé lugar, estar blindados contra cualquier eventualidad porque cargan en su haber una cantidad enorme de irregularidades, de sospechas, de anomalías”.

La diputada local Laura Álvarez Soto añadió que es un insulto para México que Pío busque ser diputado: “Los famosos sobres amarillos llenos de dinero en efectivo, ahora anda buscando diputación que cinismo tan descarado que no nos vengan con cuentos al pueblo, no buscan representar a nadie, saben perfectamente las cuentas que tienen pendientes, aterrorizados que la justicia les alcance”.

Rafael Calderón Jiménez, consejero del PAN, dijo que, seguramente, hay más que uno de los hijos, hermanos, primos, sobrinos y parientes del expresidente, inmiscuidos en el crimen organizado.

TEPJF: Denuncias deben resolverse a nivel local

| Por Tania Gómez |

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que las denuncias de Movimiento Ciudadano (MC) contra Andrés Manuel López Beltrán, Andrea Chávez Treviño y Cruz Pérez Cuéllar, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, deben ser atendidas por las autoridades electorales de Tabasco y Chihuahua.

El máximo órgano jurisdiccional consideró que las conductas denunciadas están delimitadas territorialmente y que no hay elementos suficientes para acreditar una estrategia nacional de posicionamiento anticipado.

Al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 52/2026, confirmó el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE), que decidió no abrir un procedimiento contra Morena por esa supuesta estrategia. MC había pedido una investigación integral en el ámbito federal, medidas cautelares y dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

La Sala Superior calificó de infundados e inoperantes los agravios del partido, pues la UTCE no resolvió el fondo de la denuncia, sino que realizó un análisis preliminar para determinar si existían elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionador. La ponencia sostuvo que no existe un “piso indiciario mínimo” y que el planteamiento se basaba en “meras conjeturas respecto de datos futuros de realización incierta”.

El partido naranja sostenía que Morena operaba una estrategia nacional y sistemática, por lo que el caso debía investigarse en el ámbito federal. El tribunal concluyó que las conductas deben analizarse donde presuntamente ocurrieron.

Sobre López Beltrán, la resolución establece que los hechos denunciados se circunscriben a la contienda por una diputación federal en el distrito 6 de Tabasco, por lo que corresponde a las autoridades electorales de esa entidad resolver.

En cuanto a Chávez Treviño y Pérez Cuéllar, el proyecto determinó que los hechos denunciados están acotados al territorio y al proceso electoral local por la gubernatura de Chihuahua, por lo que el organismo público local electoral de ese estado deberá analizar el caso.

La Sala Superior también desestimó la solicitud para que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE conociera directamente de las conductas. El proyecto señaló que serán las autoridades competentes en Tabasco y Chihuahua las que deberán analizar los hechos y pronunciarse dentro del ámbito de sus atribuciones.