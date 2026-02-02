‘Alito’ Moreno choca con Fernández Noroña por salida de Adán Augusto de la Jucopo: ‘no tienes dignidad’

Al sumar un nuevo roce a su historial de ríspidos intercambios, el senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, arremetió contra su homólogo de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien afirmó que el líder tricolor “no le debe más que agradecimiento” a Adán Augusto López Hernández tras su salida de la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República.

Con una serie de calificativos como “changoleón apestoso” y “migajero del poder”, “Alito” Moreno rechazó cualquier atisbo gratitud hacia Adán Augusto, al que se refirió como “narcosenador” por la detención de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad durante su periodo como gobernador en Tabasco, señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”.

“Les dirigía un solapador del crimen organizado. ¿Con qué cara se atreven a mirar a este enorme país? ¡Vergüenza te debería dar! No tienes dignidad, no tienes honor y mucho menos valor. Pobre politicucho de cuarta", reprochó el exgobernador de Campeche.

El domingo pasado, Fernández Noroña etiquetó a Alejandro Moreno como un “canalla y miserable” por celebrar la renuncia de Adán Augusto López a la coordinación parlamentaria de Morena y a la presidencia de la Jucopo.

“Yo estoy convencido que hoy es una nueva etapa para convocar, construir diálogo parlamentario, diálogo republicano, veremos cómo se dan las cosas en el Senado de la República. (...) [Adán Augusto] no era interlocutor con ningún actor político, principalmente de la oposición. No lo era”, dijo “Alito” Moreno ante medios.

Al respecto, durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube, Noroña aseguró que Adán Augusto fue “realmente gentil con ese ser miserable y deleznable llamado Alejandro Moreno Cárdenas”, razón por la que, dijo, el priista le debía agradecimiento.

“Ya vieron al canalla y miserable de Alejandro Moreno Cárdenas. No le debe más que agradecimiento a Adán Augusto. Adán Augusto ha sido realmente gentil con ese ser miserable y deleznable llamado Alejandro Moreno Cárdenas, y este solo responde con puñaladas por la espalda. Es un traidor a la patria y traidor al pueblo, un ser ruin ”, añadió.

En respuesta, “Alito” retó al morenista a repetirle sus palabras de frente. “Pero sales huyendo, cobarde. Eres un merolico en decadencia que le sale muy caro al pueblo de México”, remató en un tono burlón.

A ver, @fernandeznorona, pinche changoleón apestoso, bueno para nada. Antes de pronunciar mi nombre, lávate el hocico. Pinche narcopolítico de cuarta, arrastrado y migajero del poder.



Te proyectas cuando dices que le debo agradecimiento al narcosenador que tuvieron como… pic.twitter.com/dmxEd0FLik — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) February 2, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr