Releva Morena a su líder en el Senado; sale Adán Augusto y entra Ignacio Mier

Este domingo por la mañana, el senador Adán Augusto López Hernández anunció su renuncia como coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, un cargo que ocupaba desde septiembre de 2024 y que implicaba liderar la agenda legislativa de la mayoría morenista y presidir la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

La decisión fue comunicada durante la plenaria de senadores de Morena, donde López Hernández explicó que se separa del liderazgo parlamentario para dedicarse de lleno al trabajo político y territorial dentro del partido, con miras a las elecciones federales de 2027. Señaló que su intención es fortalecer al movimiento y apoyar en tareas políticas de cara al próximo ciclo electoral.

El Dato: El tabasqueño afirmó que su ciclo se cumplió tras lograr la construcción de la mayoría calificada, consolidar el Plan C y mantener un grupo en alianza con el PVEM y el PT.

El senador tabasqueño aclaró que no pedirá licencia de su escaño y que seguirá ejerciendo como legislador, describiéndose como “un senador más” tras su salida de la coordinación. Asimismo, descartó la posibilidad de asumir un cargo diplomático o una representación en el exterior, reafirmando su enfoque en actividades políticas dentro de México.

En su lugar fue elegido el senador Ignacio Mier Velazco, quien asumirá la coordinación de la bancada mayoritaria de Morena en el Senado. El legislador, originario de Puebla y con una amplia trayectoria, fue electo por los propios integrantes del grupo parlamentario morenista.

Este relevo ocurre en un momento en que el partido oficialista se prepara para enfrentar los retos legislativos y políticos rumbo a las elecciones de 2027, buscando consolidar su presencia en el Congreso y mantener la cohesión interna de la coalición gobernante.

16 meses fue coordinador de Morena Adán Augusto

La renuncia de Adán Augusto López como coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República ocurre en un contexto político marcado por señalamientos públicos de la oposición sobre presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como La Barredora.

Este grupo delictivo es identificado como originario de Tabasco, que ha sido identificado por autoridades e investigaciones periodísticas como una organización vinculada al crimen organizado y diversas actividades ilícitas en esa entidad, incluyendo extorsión, narcotráfico, robo de combustible y secuestro.

Estos señalamientos se originaron por la relación con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gubernatura de López Hernández, quien ha sido señalado como presunto líder de ese grupo delictivo. Legisladores de oposición, como integrantes del PAN y otras fuerzas políticas, presentaron denuncias penales y exigieron que el senador rindiera cuentas o renunciara a su cargo mientras se investigaban esos hechos.

El propio Adán Augusto López ha negado conocer o tener vínculos personales con actividades delictivas de “La Barredora” y ha defendido su actuación pública, incluso argumentando que no teme comparecer ante autoridades si se le cita.

Este clima de cuestionamientos ha acompañado su gestión y ha sido parte del debate público en torno a su perfil político en los meses previos a su renuncia a la coordinación de Morena en el Senado.

CSP exige trabajar “más con la gente”

› Por Ángel Molina

La Presidenta Claudia Sheinbaum reprendió públicamente a legisladores y autoridades de Morena por su falta de trabajo territorial y, al mismo tiempo, escuchó reclamos ciudadanos durante su gira por esta región del norte del país, donde presentó el Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas.

El llamado de atención a funcionarios quedó registrado en un video de aproximadamente 15 segundos que circula en redes sociales y medios, luego de que la mandataria concluyera el evento realizado el pasado sábado 31 de enero.

En las imágenes, la jefa del Ejecutivo federal se dirige a un grupo de representantes que permanecían detrás de una valla metálica, los señala y les dice con firmeza: “¡Todos ustedes: a trabajar más con la gente!”.

El Tip: La presidenta Sheinbaum enviará un representante para permanecer en San Quintín, con el objetivo de atender las principales exigencias de la comunidad.

De acuerdo con reportes locales, la escena se dio en un contexto en el que el acceso al acto fue reservado exclusivamente para jornaleros agrícolas, sin permitir la entrada libre de integrantes de la clase política, lo que generó incomodidad entre algunos de ellos que intentaron acercarse a la presidenta.

Entre las personas a quienes se dirigió Sheinbaum se encontraban el senador Armando Ayala Robles, exalcalde de Ensenada; la diputada local Evelyn Sánchez y la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano, quien aparece en audio y video junto a los legisladores, aunque algunos reportes indican que la mandataria federal la pasó por alto al aproximarse a la valla.

De forma paralela, habitantes del municipio agrícola interrumpieron el arribo de la Presidenta para plantear demandas sociales y exigir la salida de la presidenta municipal. Vecinos y jornaleros se congregaron en los accesos a la Universidad Intercultural de San Quintín, sede del evento, para denunciar la falta de servicios básicos, infraestructura y seguridad, así como presuntas irregularidades administrativas en el gobierno local.

Los inconformes reclamaron la construcción y rehabilitación de la carretera transpeninsular, mejoras en los servicios de salud y señalaron que el hospital local carece de medicamentos y atención suficiente, lo que obliga a los pacientes a trasladarse a otros municipios. También responsabilizaron a la alcaldesa Miriam Cano Núñez del abandono de prioridades municipales.

Durante la protesta se colocaron pancartas con mensajes como “No queremos más saqueos” y “Fuera Miriam Cano”, al tiempo que los manifestantes aseguraban que sus reclamos no respondían a intereses políticos, sino a necesidades reales de la población.

Las quejas escalaron al grado de que la Presidenta Claudia Sheinbaum, desde su vehículo, tomó un micrófono para dialogar con los inconformes.