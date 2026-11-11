Senado descuenta seis faltas a legisladora migrante; otras inasistencias fueron justificadas

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la Republica, Higinio Martínez Miranda, informó que a la senadora Karina Ruiz Ruiz, de Morena, le fueron descontadas seis inasistencias a sesiones del Pleno que no pudo justificar, aunque aclaró que otras ausencias sí fueron acreditadas mediante distintos mecanismos.

Martínez Miranda precisó que las seis faltas de la legisladora representante de la comunidad migrante corresponden a sesiones anteriores al 10 de noviembre, fecha en que solicitó licencia para separarse temporalmente de su cargo.

“En seis sesiones anteriores a la del día 10, a esa se le descontó. Se le descontó porque no se presentó a las seis sesiones anteriores”, explicó.

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La senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, de Morena. ı Foto: morena.senado.gob.mx

El senador aclaró que las demás inasistencias fueron justificadas, aunque dijo no recordar de qué manera se acreditaron. “Las demás fueron cubiertas de una u otra manera con justificación”, señaló.

Desde el inicio del actual periodo ordinario de sesiones, el pasado 31 de agosto, Karina Ruiz dejó de asistir presencialmente a las actividades del Senado. La legisladora, quien reside en Estados Unidos, enfrenta dificultades migratorias que le impiden viajar a México, pues salir de territorio estadounidense podría significar que no pudiera regresar a ese país.

Senadora migrante pidió licencia por un mes

Ante esta situación, el pasado 10 de noviembre solicitó licencia para separarse temporalmente de sus funciones hasta el 15 de diciembre, con la intención de reincorporarse el día 16, una vez concluido el periodo ordinario de sesiones.

Aunque en su solicitud no expuso los motivos de su separación, las dificultades para trasladarse entre México y Estados Unidos han marcado sus ausencias durante los últimos meses.

Durante la ausencia de Ruiz Ruiz, su suplente, Octavia Hernández Farret, asumió el escaño para participar en la discusión y votación de la reforma que busca impedir que personas con doble nacionalidad ocupen el Poder Ejecutivo federal y estatal.

A finales de septiembre, Hernández Farret rindió protesta en plena sesión para votar el dictamen, que fue aprobado. Hasta entonces se desempeñaba en el Consulado General de México en San José, California.

Su incorporación generó cuestionamientos de la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno, quien pidió constancias de que Hernández Farret hubiera renunciado o solicitado licencia a su cargo consular antes de asumir la responsabilidad legislativa. En respuesta, la suplente se limitó a señalar que sí había presentado su renuncia.

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cehr