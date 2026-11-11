Somos cuestiona a consejero del INE por asistir a informe de gobernador de Tabasco

El representante del partido Somos ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños, cuestionó al consejero electoral Jorge Montaño por su asistencia al informe de gobierno del gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, y por difundir en sus redes sociales publicaciones sobre su presencia en ese acto, mientras, dijo, ha mostrado poco involucramiento en los trabajos de la Comisión de Fiscalización que preside.

Durante la sesión del Consejo General del INE, Baños consideró desafortunada la presencia del consejero en el evento político, particularmente por el momento de crisis de credibilidad y legitimidad que enfrenta el organismo electoral.

“Me sorprendió mucho no ver al consejero Montaño, como ocurrió con el caso de la consejera Denise Gómez, que estuvo durante toda la reunión. Es un tema de la mayor relevancia”, señaló al referirse a una reunión de trabajo sobre la implementación del nuevo Sistema Integral de Fiscalización, en la que participó el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, pero no el presidente de esa comisión.

El consejero del INE, Jorge Montaño, eliminó de sus redes sociales el video de su asistencia al informe del morenista Javier May y argumentó que acudir al acto del gobernador de Tabasco no implica afinidad partidista. pic.twitter.com/JzRGeW8pGT — Lucy Bravo (@BravoLucy) November 11, 2026

El representante de Somos ironizó sobre las actividades del consejero y señaló que posiblemente estaba más ocupado en la revisión de los informes de los gobernadores de Morena que en atender las responsabilidades que tiene dentro del instituto.

“Supongo que el consejero Montaño anda más ocupado en la revisión de los informes de los gobernadores de Morena y tiene poco tiempo para atender los trabajos que le son competencia específica en tanto presidente de la Comisión de Fiscalización”, expresó.

Somos reprocha mensajes de Montaño sobre gobiernos de Morena

Baños también reprochó que Montaño haya difundido mensajes que, a su juicio, evidencian su afinidad con determinados gobiernos, particularmente los emanados de Morena.

“Nos gustaría que hubiese un mayor involucramiento del consejero Montaño en los temas de la fiscalización y evidentemente menos mensajes de su afinidad con ciertos gobiernos, particularmente del partido de Morena”, sostuvo.

Cuestionan premura para implementar el nuevo sistema de fiscalización

Al fijar su postura sobre la convocatoria urgente para discutir la puesta en marcha del nuevo sistema de fiscalización electoral, Baños aprovechó para cuestionar nuevamente la ausencia de Montaño en los trabajos preparatorios.

La herramienta comenzará a utilizarse prácticamente este jueves.

El representante partidista también cuestionó la premura con la que el INE convocó a la sesión y distribuyó la documentación, pues aseguró que los partidos recibieron el aviso de la reunión apenas la noche anterior y que, hasta las 11:30 horas, todavía no contaban con todos los insumos para revisar el proyecto.

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MSL