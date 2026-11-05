Somos anuncia demanda contra Sheinbaum y Buenrostro por señalamientos sobre los hermanos Casillas

El partido Somos anunció que presentará una demanda en contra de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, por los señalamientos con los que se involucró al partido y sus militantes con la red empresarial de los hermanos Hernández Casillas, hoy cuestionada por las contrataciones irregulares con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Luego de que durante la conferencia presidencial de este jueves el partido fuera vinculado con el origen de José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, por medio de uno de sus militantes, Juan Carlos Padilla, el instituto político acusó que esto representa daño moral y difamación, lo cual será el motivo de la demanda.

Además, criticó la manera en que desde el Gobierno Federal se ha enfrentado lo que considera como una “profunda y penosa descomposición del INE”, debido a la presunta corrupción en la que se habría incurrido durante la gestión de la exconsejera Guadalupe Taddei Zavala.

“La profunda y penosa descomposición del Instituto Nacional Electoral, debida a la acción corruptora de Guadalupe Taddei y de sus socios, no está siendo abordada con la seriedad ni con la responsabilidad que merece por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum ni de su partido, Morena. Lo que presenciamos, es un enorme golpe a la credibilidad del IFE-INE, el más hondo y oscuro por su naturaleza y extensión, en sus 37 años de existencia”, dijo el partido.

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Demandará #SOMOS a Sheinbaum y a Buenrostro y convoca a defender la democracia.https://t.co/PlS9x1EnXK — SOMOS (@SomosMxMexico) November 5, 2026

Frente al panorama que atraviesa el INE, comentó que el país carece de un arbitraje electoral confiable y eso pone en riesgo los comicios venideros.

Con relación a la designación que la Cámara de Diputados deberá de hacer para que el INE tenga una nueva presidencia, dijo que el nombramiento debe de salir por consenso de todas las fuerzas políticas.

En otro punto, Somos abrió la puerta a una nueva movilización de organizaciones para “defender” la democracia.

Por su parte, Juan Carlos Padilla, militante de Somos y señalado durante la mañanera como la persona que dio pie a que los hermanos Casillas entraran al escenario político y empresarial, emitió una tarjeta para deslindarse de los empresarios.

Aclaró que cuando fue nombrado como director general del Registro Nacional de Población en la Secretaría de Gobernación en 1980, pidió a un amigo de la Facultad de Derecho de la UNAM que le recomendara jóvenes que pudieran desempeñarse en las labores que requería.

Afirmó que de esa manera fue como conoció a José Alfredo, de quien dijo que hubo un cumplimiento satisfactorio de sus responsabilidades durante los más de diez años que trabajó a su lado.

Padilla aseguró que cuando concluyó sus labores a nivel estatal en 1993 también terminó su relación laboral con Alfredo y sostuvo que desde entonces no volvió a tener ningún contacto con él.

Afirmó que su involucramiento con esta red de empresarios busca desviar la atención y atentar contra el partido en el que milita.

“No tengo ninguna información, posterior a esas fechas, de cuándo, cómo ni con quién haya organizado sus empresas. Es un despropósito de querer desviar la atención y golpear a Somos, al tratar de vincularme con una persona con la que tuve una relación exclusivamente laboral y tengo más de 30 años sin saber nada de él”, dijo.

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MSL