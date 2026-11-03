‘No somos tapadera de nadie’: Ignacio Mier exige investigar a Guadalupe Taddei

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado, en una fotografía ilustrativa.

El senador Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, pidió investigar sin privilegios ni impunidad los señalamientos contra Guadalupe Taddei Zavala, luego de que un nuevo video exhibiera a la entonces presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) junto al empresario José Alfredo Hernández Casillas mientras revisan cifras y hablan de millones de dólares relacionados con contratos para la credencial de elector.

En conferencia de prensa, consultado sobre el caso, Ignacio Mier sostuvo que las investigaciones deben seguir su curso legal y que las posibles responsabilidades tienen que determinarse sin encubrimientos.

“No somos tapadera de nadie”, afirmó al referirse a la necesidad de investigar y sancionar las irregularidades que se acrediten.

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: senado.gob.mx

Sin embargo, el senador consideró que la revisión no debe limitarse a los contratos y las personas señaladas, sino abarcar el modelo administrativo del INE y las reglas que rigen sus adquisiciones. A su juicio, la reforma electoral de 2014, aprobada durante el Pacto por México, propició una concentración de facultades y recursos que redujo la autonomía de los organismos electorales locales.

PAN y PVEM exigen investigar corrupción en el INE

Por separado, los coordinadores parlamentarios del PAN y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Ricardo Anaya Cortés y Manuel Velasco Coello, se pronunciaron por investigar las presuntas irregularidades en el INE y exigieron que la Cámara de Diputados elija por consenso a quien sustituya a Guadalupe Taddei en la presidencia del organismo.

En entrevistas por separado, Ricardo Anaya demandó que Taddei Zavala enfrente consecuencias penales por los presuntos actos de corrupción durante su gestión y responsabilizó políticamente a Morena por haber impulsado su llegada al INE.

“Lo primero es que Morena reconozca que Taddei es hija de Morena. Es decir, 4T se escribe con T de Taddei”, afirmó el panista, quien también exigió al partido una disculpa pública.

Al preguntarle si la exconsejera presidenta debe ir a prisión, respondió: “Sí, por supuesto que lo que ella hizo fue cometer delitos, esos delitos ameritan una pena de prisión”, aunque reconoció que tiene derecho a un proceso en el que se presenten pruebas.

Por su parte, Manuel Velasco consideró que la salida de Guadalupe Taddei abre la oportunidad de renovar la presidencia del organismo mediante un acuerdo entre todas las fuerzas políticas representadas en San Lázaro.

“Hay una oportunidad para que la Cámara de Diputados pueda, por un consenso amplio, elegir a un nuevo presidente o presidenta del INE con el consenso de todos los grupos parlamentarios”, señaló.

El coordinador del PVEM también respaldó las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) si se detectan irregularidades.

“Las auditorías que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación y posteriormente las denuncias ante la Fiscalía General de la República son dos pasos a seguir”, indicó.

Agregó que, dependiendo de la gravedad de los resultados, podrían derivarse procesos penales contra quienes resulten responsables.

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cehr