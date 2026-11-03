INE alista denuncia ante la FGR por presunta red de irregularidades

Fachada del edificio del INE en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, informó que las consejerías electorales acordaron preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen las presuntas irregularidades cometidas dentro del organismo y se deslinden responsabilidades, sin excluir a ningún funcionario o exfuncionario.

Explicó que los equipos jurídicos de las diez consejerías trabajan en la elaboración del documento, con el propósito de dar vista a la FGR y permitir que determine quiénes pudieron incurrir en conductas constitutivas de algún delito.

La intención, adelantó, es que la denuncia quede presentada a más tardar este miércoles 4 de noviembre, aunque aclaró que todavía se encuentran trabajando en los términos legales para formalizarla.

“Estamos en el acuerdo de que en nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades de a quien corresponde” Blanca Cruz García, consejera presidenta provisional del INE



Blanca Cruz García, consejera presidenta provisional del INE, el 27 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Investigaciones, a cualquier integrante del INE

Cruz García precisó que la denuncia no estará dirigida contra una persona en particular ni incluirá una lista preliminar de señalados, debido a que buscan que las investigaciones alcancen a cualquier integrante del INE con indicios de posibles irregularidades.

En ese sentido, sostuvo que no solamente podría estar involucrada una persona, sino también funcionarios de distintas áreas y niveles, incluso quienes hayan ocupado cargos en la Secretaría Ejecutiva, direcciones ejecutivas o puestos de menor jerarquía.

“Si se derivan investigaciones y hay responsabilidades de cualquier funcionario, funcionaria que haya laborado o labore en el instituto, es la autoridad competente quien podrá determinarlo”, puntualizó.

Guadalupe Taddei también podría ser investigada

Ante los cuestionamientos sobre si la indagatoria podría alcanzar a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, la consejera confirmó que tampoco estaría excluida de las posibles investigaciones.

Sin embargo, insistió en que corresponde a las autoridades determinar si existen elementos para fincar responsabilidades y establecer si alguna conducta encuadra en un delito.

La exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, el 17 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

La presidenta provisional de INE recordó que, además de las revisiones que realiza el propio instituto, existen investigaciones y procedimientos a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control, instancias que también deberán establecer si hubo irregularidades y quiénes participaron.

“Nosotros no podemos tipificarla porque no somos la autoridad competente”, afirmó al referirse a las posibles responsabilidades administrativas o penales que pudieran desprenderse de los hechos.

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cehr