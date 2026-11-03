Denuncian ‘cártel electoral’ en Sonora; exigen investigar al hijo de Guadalupe Taddei

Representantes del PAN, PRI, PRD y Somos ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) de Sonora denunciaron la presunta operación de un “cártel electoral” integrado por funcionarios y personajes cercanos a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala. y exigieron investigar a su hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei, actual secretario particular del gobierno estatal.

Los partidos solicitaron separar de sus cargos a consejeros y funcionarios del INE en Sonora, del IEE y del Tribunal Estatal Electoral, además de realizar auditorías a los contratos y al ejercicio de los recursos públicos.

La Razón de México reveló el pasado 2 de noviembre que Taddei dejó al frente de la Junta Local del INE en Sonora a Marisa Arlene Cabral Porchas, quien, de acuerdo con versiones periodísticas, es concuña de Jorge Luis Taddei Bringas, primo de la exconsejera presidenta. Su nombramiento fue aprobado el 29 de septiembre.

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En su pronunciamiento, los representantes opositores señalaron también a Nery Ruiz Arvizu, Flor Teresita Barceló Noriega, Jaime Olea Miranda y Wilfrido Valdemar Silva, del IEE, así como a Alejandra Velarde Félix y Aurora Guadalupe Gutiérrez Ramírez, vinculadas al Tribunal Estatal Electoral.

Exigen esclarecer participación de hijo de Guadalupe Taddei

Sobre el hijo de la exconsejera presidenta, señalaron: “También señalamos el papel de Luis Rogelio Piñeda Taddei, que es el secretario particular en el Gobierno del Estado de Sonora, cuya posible participación en la articulación política de esta estructura consideramos necesario que se investigue”.

René Noriega, representante del PRD ante el organismo local, sostuvo que tanto Ruiz Arvizu como Piñeda Taddei deben esclarecer los contratos que presuntamente beneficiaron a empresas cercanas a esta estructura.

“Por el bien de la ciudadanía, por el bien de los partidos políticos, por el bien de Sonora, deberíamos de purgar el Instituto Estatal Electoral y dejar claro que se recupere la confianza de los partidos políticos y este tiene que ser renovado, con ciudadanos sin partidos políticos, desde el INE hasta los OPLES” René Noriega, representante del PRD ante el IEE



Presentan denuncia ante el INE para esclarecer irregularidades

El representante perredista informó que ya se presentó una denuncia ante el INE para solicitar que las áreas de fiscalización y auditoría investiguen los hechos.

Cabral Porchas fue secretaria ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Sonora, a propuesta de Nery Ruiz Arvizu, actual consejero presidente del organismo, quien anteriormente se desempeñó como asesor de Taddei cuando ella encabezaba el instituto local.

Además, su hermana, María de los Ángeles Cabral Porchas, trabaja en la Jefatura de Oficina de la Presidencia del Consejo General del INE.

Los señalamientos se enmarcan en la controversia nacional por la red de empresas proveedoras de material electoral relacionada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, cuyos contratos y vínculos con funcionarios electorales han sido objeto de investigaciones periodísticas y de autoridades.

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cehr