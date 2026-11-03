Velasco destaca caída de 52% en homicidios para atraer inversiones a México

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, presentó la reducción de 52 por ciento en los homicidios dolosos durante los últimos dos años como uno de los principales avances de México para ofrecer condiciones de seguridad a la inversión extranjera, durante su participación en la Conferencia Internacional de Banca Santander 2026, que se celebró este martes en Madrid, España.

Ante representantes de los sectores financiero, empresarial y gubernamental, el canciller sostuvo que el país atraviesa una transformación económica vinculada con su integración comercial con Estados Unidos y Canadá, además de los cambios geopolíticos que afectan directamente a Norteamérica.

“La tasa de homicidios en México ha disminuido en más del 50 por ciento —52 por ciento— en solo dos años. No hay ningún otro país en la región, ni, hasta donde yo sé, en el mundo, que haya logrado una disminución como esta en este período de tiempo”, aseguró.

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En el marco de la Cumbre Iberoamericana, que inicia mañana en Madrid, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) participó en el Diálogo con Observadores Asociados y Consultivos, para destacar la importancia de estos actores en la Cumbre.



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De acuerdo con el informe que el Gabinete de Seguridad presentó el pasado 13 de octubre, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 42.2 durante el mismo mes de 2026, una diferencia de aproximadamente 45 asesinatos diarios.

El indicador corresponde al promedio de víctimas por día y no a la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

Velasco incorporó estos resultados al conjunto de medidas que impulsa el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atraer capital extranjero, entre ellas la simplificación administrativa, la ampliación de infraestructura logística y el fortalecimiento de la seguridad pública.

Uno de los principales objetivos, explicó, consiste en reducir los tiempos de respuesta y la cantidad de trámites que enfrentan las empresas interesadas en establecer operaciones dentro del territorio nacional.

Estas acciones forman parte del Plan México, la estrategia económica que el gobierno federal promueve para estimular la inversión y fortalecer la actividad productiva.

En materia de infraestructura, el funcionario destacó los proyectos de transporte y logística como otra de las prioridades de la administración federal. También reconoció que las condiciones de seguridad representan un factor importante en las decisiones de las compañías que evalúan instalarse en el país.

Respecto a la posición económica del país, el secretario afirmó que su principal diferencia frente a otras naciones latinoamericanas radica en la profundidad de sus vínculos productivos con Norteamérica, circunstancia que también modifica su exposición a las decisiones comerciales de Washington.

“México es diferente de otros países de Latinoamérica en términos de nuestra integración con Norteamérica. Eso nos pone en un ciclo económico muy diferente del resto de la región”, señaló durante su intervención.

Para el responsable de la diplomacia mexicana, Estados Unidos constituye el principal motor de los cambios que experimenta la región, por lo que tanto México como Canadá enfrentan de manera directa las consecuencias de las transformaciones económicas y geopolíticas internacionales.

“La relación comercial más importante en la historia de la humanidad” fue la expresión que utilizó Velasco para describir los vínculos económicos entre ambos países. Afirmó que ninguna otra relación bilateral alcanza un volumen de intercambio semejante.

En el marco de su visita a España con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) participó en la Conferencia Internacional de Banca de Santander 2026.



Allí abordó las oportunidades de crecimiento e inversión en México y destacó la… pic.twitter.com/tdW9DcQYuu — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 3, 2026

Más allá de las exportaciones e importaciones de mercancías terminadas, el canciller destacó la participación conjunta de empresas estadounidenses y mexicanas en procesos de fabricación, distribución y prestación de servicios.

Esta integración, agregó, también comprende a Canadá mediante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que establece el marco comercial trilateral para las actividades económicas de los tres países.

Asimismo, el titular de Relaciones Exteriores destacó que la economía mexicana mantiene características distintas a las del resto de América Latina precisamente por su cercanía productiva con Estados Unidos, una condición que adquiere relevancia ante los cambios en las relaciones comerciales internacionales.

Durante el encuentro, que llevó por lema Impulsando el crecimiento, fortaleciendo la resiliencia, Velasco participó en el espacio dedicado al crecimiento económico de América Latina, mediante una entrevista con Bruna Santos, de Diálogo Interamericano.

La conferencia reunió a representantes de gobiernos, organismos financieros y empresas para abordar las condiciones necesarias para aumentar la inversión, la innovación y la productividad.

Su intervención también permitió presentar ante el sector bancario internacional las prioridades económicas de la administración de Sheinbaum, con énfasis en los proyectos de infraestructura, la reducción de obstáculos administrativos y las condiciones de seguridad que buscan ofrecer a las compañías extranjeras.

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MSL