Defensa de ‘Tony Montana’ asegura que muerte de ‘El Mencho’ rompió sus vínculos con el CJNG

Defensa afirma que “Tony Montana” tuvo un papel menor en el CJNG y que ya no representa un riesgo

La defensa de Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, aseguró ante un tribunal federal de Estados Unidos que la muerte de su hermano Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, puso fin a su principal vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que descartó que vuelva a participar en actividades del narcotráfico.

En un memorando judicial, los abogados afirmaron que el fundador de la organización criminal murió durante un enfrentamiento con autoridades mexicanas este año y sostuvieron que, en términos prácticos, la conexión de Antonio con el grupo desapareció con él.

La postura forma parte de la estrategia legal que presentó Frank A. Perez ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, en la cual describe la participación de su cliente en el narcotráfico como circunstancial y vinculada principalmente con su parentesco con quien encabezó el CJNG.

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🚨Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana” y hermano de “El Mencho”, pidió clemencia a un juez de Estados Unidos antes de recibir su sentencia por narcotráfico.



A sus 68 años, argumentó que su deteriorado estado de salud podría impedirle sobrevivir en prisión. En una… pic.twitter.com/kw9Lsxq9il — Azucena Uresti (@azucenau) November 3, 2026

Según la reconstrucción de sus antecedentes familiares, los hermanos menores de Antonio, Juan y Nemesio Oseguera, comenzaron a establecerse en el negocio de las drogas en México después de regresar de California, Estados Unidos, donde habían residido durante varios años.

La posición de ambos dentro de ese entorno adquirió mayor relevancia cuando “El Mencho” inició una relación sentimental con Rosalinda González Valencia, hermana de los integrantes de Los Cuinis, una organización vinculada con el tráfico internacional de estupefacientes.

A partir de esos contactos, Antonio comenzó a recibir encargos relacionados con el narcotráfico por parte de su hermano Nemesio y de familiares políticos de este último. El documento sostiene que esas actividades aumentaron con el paso de los años, aunque no precisa todas las tareas que desempeñó ni identifica cada operación en la que participó.

Dentro del mismo expediente, los abogados describieron a Gerardo, José María y Abigael González Valencia como los principales responsables de una estructura internacional que movilizó decenas de miles de kilogramos de cocaína y obtuvo cientos de millones de dólares mediante el comercio ilegal de drogas.

Sin embargo, la representación legal sostuvo que Antonio nunca alcanzó una posición equivalente dentro de esa red y argumentó que sus responsabilidades permanecieron por debajo de las que asumieron los principales operadores de Los Cuinis y del CJNG.

Para respaldar esa diferencia, el escrito reproduce un fragmento de la postura de la Fiscalía estadounidense, que reconoce que Oseguera no figuraba entre los máximos dirigentes de la organización, a diferencia de Gerardo González Valencia. El mismo pasaje precisa que los hechos atribuidos al acusado no incluyen órdenes para cometer homicidios.

Otro elemento que destaca la defensa corresponde a la antigüedad de las conductas delictivas. De acuerdo con el memorando, la mayoría de los hechos que sustentan su declaración de culpabilidad ocurrieron antes de 2015, por lo que sus representantes consideran que el tiempo transcurrido también debe formar parte de la evaluación sobre una posible reincidencia.

Bajo ese argumento, los abogados sostienen que Antonio ya no representa una amenaza de reincorporación al tráfico organizado de drogas. Su postura se apoya tanto en la desaparición del vínculo que atribuyen a “El Mencho” como en el papel que, según ellos, desempeñaba dentro de la estructura criminal.

Aunque el documento afirma que la muerte del fundador del CJNG terminó con esa relación, una parte del apartado que aborda los contactos personales de Antonio contiene información testada, lo que impide conocer todos los vínculos que los abogados mencionaron ante el tribunal.

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MSL