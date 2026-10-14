‘La soberanía y el interés nacional no se negocian’: canciller Roberto Velasco

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, compareció ante el Senado de la República el 14 de octubre de 2026.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, afirmó ante el Senado de la República que “la soberanía y el interés nacional no se negocian, no se limitan, no se subordinan a nadie” y defendió la protección consular de los mexicanos en el extranjero, la cooperación con Estados Unidos y la necesidad de garantizar recursos para los servicios diplomáticos.

Durante su comparecencia para la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en 2026 la red consular realizó 9 mil 632 visitas a centros de detención migratoria en Estados Unidos, un promedio de 36 al día, y atendió 152 mil 466 casos de protección.

“Donde haya una persona mexicana, ahí estará México”, sostuvo.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, compareció ante el Senado de la República el 14 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

SRE envió 16 notas diplomáticas a EU

Detalló que, ante casos de mexicanos lesionados o fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió 16 notas diplomáticas al Departamento de Estado de Estados Unidos y presentó 20 denuncias ante las fiscalías encargadas de las investigaciones.

“Cada caso tiene nombre y apellido. Cada familia merece una respuesta. Esta Cancillería las buscará todas, una por una”, afirmó.

T-MEC debe mantenerse en lo comercial

El senador Marko Cortés Mendoza, del PAN, cuestionó la relación con Estados Unidos y la posibilidad de que decisiones en materia de seguridad y extradiciones repercutan en la revisión del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Velasco Álvarez respondió que el proceso comercial debe mantenerse en los canales institucionales encabezados por la Secretaría de Economía y separarse de los asuntos políticos y de seguridad.

“Es un proceso complejo, es un proceso de la mayor importancia para nuestro país”, señaló.

El canciller defendió los resultados de la cooperación bilateral: indicó que los decomisos mensuales de fentanilo en la frontera sur estadounidense disminuyeron 67 por ciento, que los encuentros irregulares en la frontera norte se redujeron 97 por ciento respecto de su máximo de 2023 y que México ha retirado de circulación más de 35 mil armas de fuego, en su mayoría provenientes de Estados Unidos.

“La cooperación internacional en seguridad es una herramienta importante y tiene una sola puerta de entrada: la que marca la ley, a través de la Cancillería”, afirmó.

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cehr