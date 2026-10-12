Lydia Antonio de la Garza es designada embajadora de México ante Perú: SRE

Lydia Antonio de la Garza fue designada embajadora en Perú; nombramiento debe ser ratificado por Senado.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso a Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México ante Perú, a poco más de dos meses del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

El nombramiento fue anunciado este lunes por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y llegó este lunes al Senado de la República para su ratificación.

La SRE manifestó que buscará fortalecer la cooperación bilateral y promover la integración latinoamericana, después de un periodo de tensiones que deterioró las relaciones entre ambos gobiernos.

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COMUNICADO. "Presidenta Claudia Sheinbaum designa a Lydia Antonio de la Garza como embajadora ante la República del Perú".https://t.co/tejTLqwqGj pic.twitter.com/cKsSzi1s7S — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 12, 2026

¿Por qué se rompieron relaciones bilaterales entre México y Perú?

Esta decisión representa un nuevo paso en la normalización de las relaciones bilaterales, después de que el gobierno peruano rompió los lazos diplomáticos con México el 3 de noviembre de 2025, en respuesta al asilo que nuestro país concedió a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo.

El exmandatario peruano, a su vez, enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

Betssy Chávez, exprimera ministra de Perú. ı Foto: AP

Tras la destitución y detención de Castillo Terrones, el entonces mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador cuestionó la actuación de las autoridades peruanas y manifestó su respaldo a su entonces homólogo.

Las diferencias provocaron la expulsión de representantes diplomáticos y una serie de enfrentamientos entre ambos gobiernos, que continuaron durante la administración de Sheinbaum.

Perú acusó a México de intervenir en sus asuntos internos después de que la representación diplomática en Lima otorgó protección a Chávez.

Pedro Castillo, expresidente de Perú. ı Foto: larazondemexico

La ruptura obligó al cierre de la embajada mexicana y Brasil asumió la custodia de sus instalaciones, así como la protección de la exfuncionaria mientras permaneció en territorio peruano.

Llegada de Keiko Fujimori a presidencia de Perú inició restablecimiento de relaciones

El acercamiento comenzó tras la llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia, el 28 de julio de 2026.

La nueva administración manifestó su disposición a recuperar el diálogo y, el 7 de agosto, ambas cancillerías anunciaron formalmente el restablecimiento de relaciones diplomáticas, con el compromiso de respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Keiko Fujimori, presidenta de Perú. ı Foto: Reuters

Como parte del acuerdo, el Gobierno peruano concedió un salvoconducto a Chávez para viajar a territorio mexicano en una aeronave de la Fuerza Aérea.

Sheinbaum calificó la decisión como un gesto de buena voluntad y defendió la necesidad de mantener comunicación con otros países, sin importar sus diferencias políticas. “Es importante que México tenga relaciones diplomáticas con el mundo”, sostuvo entonces.

¿Quién es Lydia Antonio de la Garza, propuesta por Sheinbaum para la Embajada mexicana en Perú?

La nueva representante diplomática, Lydia Antonio de la Garza, pertenece al Servicio Exterior Mexicano (SEM) y actualmente ocupa el cargo de directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), organismo adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Lydia Antonio de la Garza, en fotografía de archivo. ı Foto: X de la funcionaria

Con más de 25 años de trayectoria en el servicio público, la funcionaria ha desempeñado diversas responsabilidades en la Cancillería y la Secretaría de Economía.

En esta última dependencia supervisó la operación de acuerdos comerciales con más de 50 países y encabezó negociaciones institucionales para la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Antonio de la Garza es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero.

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