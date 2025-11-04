México rechaza rompimiento con Perú; defiende asilo a Betssy Chávez

El Gobierno de México rechazó la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas tras la concesión de asilo a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez.

En conferencia de prensa, se sostuvo que el otorgamiento se basa en la tradición humanista mexicana y en el derecho internacional, ante presuntas violaciones a sus derechos y “múltiples irregularidades” en los procesos en su contra.

Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte, afirmó en conferencia en Palacio Nacional que el asilo responde a principios diplomáticos históricos. “Actuamos conforme al derecho internacional y a nuestra tradición humanista”, dijo.

Aclaró que el rompimiento anunciado por Perú afecta únicamente las relaciones diplomáticas, no las consulares; por ello, la atención a personas mexicanas en ese país continuará.

Velasco recordó que la Convención de Caracas establece que el Estado asilante determina si existe persecución política. Además, mencionó que la Constitución mexicana reconoce en su artículo 11 el derecho de cualquier persona a solicitar y recibir asilo, lo que debe resolverse con apego a los tratados internacionales suscritos por México.

En el caso de Chávez, explicó, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Gobernación revisaron denuncias sobre vulneraciones procesales y persecución. También citó que una resolución de la ONU de 1967 señala que conceder asilo no debe considerarse un acto inamistoso.

Aunque lamentó la decisión peruana, reiteró que no afecta el vínculo entre ambas sociedades. “La amistad entre los pueblos de México y Perú continúa”, señaló.

Raquel Serur Smeke, subsecretaria para América Latina y el Caribe, destacó que otorgar asilo a personas cuya vida, integridad o libertad está en riesgo es una práctica reconocida internacionalmente y parte esencial de la historia mexicana. Recordó precedentes como el arribo de españoles en 1939, así como de chilenos, argentinos, paraguayos y brasileños en distintos periodos de conflicto. También citó los casos de León Trotsky, Rigoberta Menchú y Hugo Morales.

“El asilo y el refugio protegen a personas; son figuras humanistas”, afirmó.

Por su parte, Pablo Monroy Conesa, director general para América del Sur, señaló que el caso de Chávez se asemeja al del expresidente Pedro Castillo debido a presuntas irregularidades y abusos durante su proceso judicial. Añadió que el delito de rebelión suele considerarse político, por lo que no aplica como delito común.

Subrayó que México ha actuado sin intervenir en la política interna peruana y mantiene su postura “de principio” en materia de política exterior.

