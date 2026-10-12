Reportan 200 rescates por tormenta; paran las clases

Familias fueron sacadas en lancha la noche del sábado en la colonia Valle de las Flores, en Tijuana, por las inundaciones.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reportó 425 atenciones de emergencia tras el paso del ciclón postropical Rachel, de las cuales, 306 correspondieron a inundaciones, equivalentes al 72 por ciento del total. Ante las afectaciones, anunció la suspensión de clases para este lunes 12 de octubre en todas las escuelas públicas y privadas del estado, sin importar el nivel educativo.

Rachel tocó tierra en las inmediaciones de la localidad Campo de Enmedio, a unos 35 kilómetros al sur de Ensenada, donde las lluvias provocaron crecidas de arroyos, anegaciones y fallas eléctricas. Estaciones meteorológicas locales reportaron acumulaciones de hasta 147 milímetros en tres horas y rachas de viento de hasta 85 kilómetros por hora.

El Tip: La mandataria realizó un recorrido por la zona del Maneadero, en Ensenada, una de las más afectadas.

De acuerdo con la mandataria estatal, más de 12 mil efectivos de las Fuerzas Armadas aún participan en las tareas de auxilio, con especial atención en Ensenada y Tijuana. Los servicios de emergencia recibieron más de cuatro mil reportes a través del C5, efectuaron más de 200 rescates y trasladaron a zonas seguras a más de 100 personas que permanecían en sitios de riesgo.

TE RECOMENDAMOS: Trae agua a una región golpeada por la sequía Prevén que lluvias de Rachel alivien en forma parcial déficit hídrico en BC

La suspensión de actividades escolares busca facilitar la movilidad de los equipos de emergencia y permitir las labores de limpieza en las comunidades afectadas.

El gobierno estatal informó que mantiene comunicación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender apagones y problemas en el suministro de agua. Las comisiones del líquido trabajan en vialidades con acumulaciones pluviales, mientras Protección Civil efectúa recorridos preventivos.

Aunque Rachel perdió su estructura ciclónica sobre el suroeste de Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes advirtió que persistirán el oleaje peligroso y las corrientes marinas en el litoral del norte de Baja California.

La humedad que dejó Rachel también provocará precipitaciones fuertes desde el sur de California hasta la Gran Cuenca y otras regiones del suroeste estadounidense, con acumulaciones previstas de entre 25 y 76 milímetros.