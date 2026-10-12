CSP anuncia que a petición de pueblos originarios y afromexicano se amplía periodo de consulta de la iniciativa de Ley general

En el marco del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que a petición de los pueblos originarios y afromexicano se amplía el periodo de consulta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

“Cuando llegamos nosotros, pues primero hay que hacer una Ley General, pero si se reconoce en el 2º constitucional que tiene que haber consulta indígena, pues ni modo que la Ley General no surja de los pueblos y de la consulta.

“Teníamos la idea de que a lo mejor el 12 de octubre, hoy, se podía entregar al Congreso, —pero, como bien dice Yaneth— todavía hay temas que es importante que se sigan consultando. Entonces, por eso pues ustedes llevan la mano, llevan la palabra, llevan la decisión, y hasta que ustedes no nos digan: ‘ya está’, pues entonces no la presentamos al Congreso de la Unión”, resaltó en un diálogo con representantes de los 69 pueblos originarios y del pueblo afromexicano.

Además, señaló que es importante incorporar a dicha iniciativa de Ley el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), los Planes de Justicia, los Caminos Artesanales y la propiedad comunal tradicional.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que fue con la Cuarta Transformación como se reconoció a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho en la Constitución, lo que permitió la asignación de recursos directos para la construcción de obras como comedores comunitarios, escuelas, universidades interculturales, entre otras.

“Estamos sentados iguales, porque aquí nadie es más que nadie, como decía Juárez: todos somos iguales ante la ley”, concluyó.

Como parte del diálogo que se sostuvo con la Presidenta de México en el Primer Patio Mariano de Palacio Nacional, la representante del pueblo Tojolabal de Las Margaritas, Chiapas, Yaneth Cruz Gómez, solicitó ampliar el tiempo de consulta y entregó su propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. En tanto que María Márquez Joaquín, del pueblo P’urhépecha, reconoció que con la Presidenta la historia cambió al hacer realidad la reforma constitucional que los reconoce como sujetos de derecho; mientras que Lucas Pérez Hernández, del pueblo Tsotsil, agradeció la oportunidad de entablar un diálogo directo con la mandataria para plantear sus necesidades; en tanto que Crisóforo Valenzuela, del pueblo Yaqui, reconoció los avances en obras hidráulicas para garantizar el agua potable.

Rosa María Hernández, del pueblo afromexicano de la región centro de Veracruz, agradeció la voluntad de la mandataria para reconocer los derechos de los pueblos afromexicanos; Agustina del Carmen Tah Pech, de Quintana Roo, reconoció el desarrollo que trajo el Tren Maya y cuestionó sobre las acciones subsecuentes; finalmente la gobernadora indígena de Guachochi, Chihuahua, Hortencia Palma Palma, expresó que los comedores comunitarios trajeron beneficio a las y los estudiantes de su región y pidió duplicar los apoyos a jóvenes universitarios. Todos los representantes expresaron su interés en garantizar la continuidad del FAISPIAM.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, detalló que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación se reconoció a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público en la Constitución; se han ejercido un total de 25 mil 424 millones de pesos entre 2025 y 2026 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) para la realización de 52 mil 547 obras.

Agregó que los 22 Planes de Justicia beneficiaron a 2.6 millones de personas indígenas de 14 estados del país, con una inversión de 64 mil 523 mdp; la restitución de 45 mil 794 hectáreas (ha) para el Pueblo Yaqui; 6 mil 26 ha en la Sierra Tarahumara; 5 mil 956 ha para la comunidad Wixárika de Jalisco; 569 ha para el primer ejido Otomí; y una meta de 400 caminos artesanales para este año. Finalmente, informó que se han realizado 77 asambleas regionales de consulta y 19 mesas de trabajo para recolectar 2 mil 287 aportaciones para el diseño de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

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