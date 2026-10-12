‘Usar agua contra manifestación no debe ocurrir’: Sheinbaum; ‘es técnica represiva’, señala

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó el operativo con el que autoridades en Jalisco actuaron ante la movilización de miles de personas que protestaron contra la mala calidad del agua que reciben en Guadalajara, y que dejó a 31 civiles y 28 policías heridos.

La protesta registró la participación de alrededor de 10 mil personas. Pasada la mitad de la jornada de movilización, llegaron personas encapuchadas que confrontaron a los policías que resguardaban las inmediaciones, lo que derivó en un enfrentamiento ante el que los uniformados lanzaron agua y gas a los manifestantes, los cuales alcanzaron a quienes acudieron a protestar de manera pacífica.

Claudia Sheinbaum Pardo rechazó el uso de agua por parte de las autoridades jaliscienses, al considerar que esto constituye una práctica represiva que no debe de ocurrir en el país.

“Lo que vimos ayer del agua para disolver una manifestación no debe ocurrir en México, no debe ocurrir. No es una práctica que deba ocurrir en nuestro México. Por más que haya un bloque negro ahí queriendo no debe usarse, ¿por qué? Pues porque es una técnica represiva”, dijo Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa.

Conferencia en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó que quienes abogan por un Estado de Derecho incurran en este tipo de acciones, cuando hay otras formas de contener movilizaciones violentas, de manera que quienes cometan faltas se hagan responsables.

“Los que se llenen en la boca del estado de derecho, pues tienen que actuar conforme el estado de derecho. Entonces, nosotros estamos en contra de la represión. Cuando hay una manifestación en donde hay esquemas violentos, pues si alguien cometió un delito, tiene que responsabilizarse por lo que hizo”, declaró.

A manera de contraste, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que las vallas metálicas que se instalan alrededor del Zócalo ante las manifestaciones son una medida para evitar un enfrentamiento entre quienes protestan y los policías, así como para no recurrir a ninguna represión.

“Nosotros no estamos de acuerdo con la represión. Incluso cuando ponemos las vallas aquí en Palacio Nacional, que algunos nos critica, pero cuando hay grupos que utilizan artefactos, martillos y otros mecanismos para dañar, ya sea edificios patrimoniales o incluso que puedan dañar a personas, pues nosotros en vez de un enfrentamiento con la policía, pues preferimos poner estas vallas que eviten un enfrentamiento”, comentó.

Claudia Sheinbaum Pardo instó a que el gobierno estatal sea el que explique por qué tomó la decisión de proceder de esta manera y también dar a conocer los nombres de las personas que fueron detenidas.

“Y en este caso particular, pues debe explicar el gobierno de Jalisco. Es una responsabilidad de ellos explicar por qué utilizaron agua y gases lacrimógenos, si es que los utilizaron para afrontar una manifestación… La represión no lleva a ningún lado”, dijo.

En cuanto a la demanda de la población sobre el agua contaminada que reciben desde hace varios días en Guadalajara, comentó que se deberán de tomar medidas emergentes para dar una solución a los habitantes.

“Lo importante aquí es resolverle a la población la contaminación del agua y poner esfuerzos conjuntos para poderlo resolver y ponerse de acuerdo en qué tipo de acciones inmediatas tienen que hacerse y qué obras de infraestructura tienen que desarrollarse para resolver este problema de fondo”, dijo.

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que lo esencial es concretar la construcción de un ducto a la presa El Zapotillo -construida por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador- y que era responsabilidad del gobierno de Enrique Alfaro, pero esto no sucedió.

El gobernador Pablo Lemus presentó un plan de financiamiento para culminar con esta tarea; sin embargo, la Presidenta se manifestó con reserva al referir que el proyecto induciría a la privatización del ducto, con lo cual está en desacuerdo.

“Nosotros no estamos de acuerdo en que ese esquema represente la privatización de los servicios. Entonces, claro que él tiene atribuciones autónomas en su estado para resolverlo”, dijo.

Te puede interesar:

- Marcha por el agua deriva en violencia; Jalisco acusa grupo de choque de 400

- CSP entrega plantel: “Cierra educación puerta a violencia”

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR