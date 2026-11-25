La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contrastó que mientras en México se ha conseguido contener la inflación, en otras partes del mundo como Europa y Estados Unidos se ha disparado.

Aunque reconoció que en el último corte quincenal se observó un ligero incremento en los indicadores, en el histórico se identifica dentro de un rango estable. Además, atribuyó el alza a la temporada decembrina que se acerca y que trae consigo el aumento en algunos insumos.

“Si ustedes ven el mundo entero, Estados Unidos tiene un problema de inflación, Europa tiene un problema de inflación y nosotros hemos podido contenerla”, dijo.

Atribuyó esta estabilización a los acuerdos voluntarios por parte de la industria en el marco del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el cual pronto será ratificado.

Dólares en imagen de archivo ı Foto: Pexels

También reconoció la colaboración del sector combustibles para apegarse a los acuerdo de vender la gasolina hasta un precio máximo de 24 pesos por litro y de 27 en el caso del diésel.

“Pero si no hubiéramos hecho este acuerdo voluntario, ese litro de gasolina hubiera llegado a 30 a 32 pesos y el diesel está en 27 o poco menos de 27 y si no hubiéramos hecho el acuerdo voluntario hubiera subido a 35 pesos. Y no solo es el impacto de quien usa un vehículo, sino el impacto generalizado a toda la economía. Entonces, los acuerdos y además agradecemos a todos los que han firmado estos acuerdos voluntarios porque han sido muy muy importantes”, dijo.

La inflación PCE estadounidense avanzó un 3.8% interanual en octubre, mientras que la medición subyacente se aceleró a un 3.3%. A ello se sumó un crecimiento anualizado del PIB de Estados Unidos del 4.3% en el tercer trimestre, superior al estimado inicialmente.

Las preocupaciones comerciales también trajeron cautela después de que Washington propuso nuevos aranceles para 14 socios. México quedó excluido por ahora, aunque el anuncio elevó la atención sobre la relación de negocios con Estados Unidos, en momentos en que se revisa el acuerdo regional TMEC.

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LMCT