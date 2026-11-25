Saúl Monreal, senador de la república por el partido Morena, en imagen de archivo

El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, urgió al Congreso de la Unión a resolver la contradicción constitucional sobre el mecanismo para elegir a la próxima presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que es necesario establecer reglas claras para evitar un conflicto institucional en el máximo tribunal.

“Ya no puede aguantar y no puede quedar acéfala, pero también debe de quedar regulada en la misma Constitución y en las mismas leyes”, afirmó al referirse a la discrepancia entre dos artículos constitucionales que establecen distintos procedimientos para definir quién debe encabezar la Corte.

La contradicción está en que el artículo 94 constitucional establece que la presidencia de la Corte debe rotarse cada dos años entre quienes obtuvieron más votos en la elección judicial, mientras que el artículo 97 señala que los ministros deben elegir a su presidente cada cuatro años. Ambas disposiciones siguen vigentes y establecen mecanismos distintos para definir quién encabezará el máximo tribunal.

TE RECOMENDAMOS: Rumbo a 2027 INE pide esperar discusión antes de fijar postura respecto a sobrerrepresentación

El pronunciamiento de Monreal ocurre un día después de que cinco ministros de la Suprema Corte acudieron al Senado para presentar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y solicitar que el Congreso impulse, por separado, una reforma constitucional para resolver la antinomia sobre la presidencia del máximo tribunal.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ı Foto: SCJN

Los ministros se reunieron con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco; el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, y el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado.

Al respecto, Monreal señaló que durante ese encuentro se plantearon distintos escenarios para resolver el problema, por lo que consideró necesario avanzar en una ruta parlamentaria que involucre al Senado, la Cámara de Diputados y a integrantes del Poder Judicial.

Indicó que la solución deberá construirse mediante consensos y diálogo con las fuerzas políticas, colegios de abogados y académicos. También respaldó la realización de parlamentos abiertos y foros de consulta para discutir el tema.

“Se tiene que platicar y qué bueno que con los ministros de la Corte, con miembros del Poder Judicial, con diputados federales, con senadores, porque eso es lo que convenga”, expuso.

Ministras y ministros de la #SCJN, encabezados por el ministro presidente @HugoAguilarOrti, presentaron al presidente de la Mesa Directiva del @senadomexicano, @higinio_mtz, la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del #PJF.



En la reunión participaron el magistrado presidente… pic.twitter.com/t9jnLfcZKP — Suprema Corte (@SCJN) November 25, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT