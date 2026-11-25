El Gobierno de México pidió a España la extradición de Inés Gómez Mont, que fue deportada por Estados Unidos a aquel país, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la Conferencia del Pueblo, la mandataria federal explicó que la Unión Americana entregó a la conductora al gobierno de España debido a que su entrada a territorio estadounidense fue con pasaporte del país europeo, del cual también tiene nacionalidad.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum adelantó que presentará una nota diplomática para reclamar al Gobierno estadounidense por no haber entregado a Gómez Mont a México pese a tener conocimiento de que tiene una orden de aprehensión por incurrir en delitos relacionados con la emisión de facturas falsas.

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