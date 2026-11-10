Tribunal rechaza recurso de Hernán Bermúdez Requena ante posible extradición a Estados Unidos

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora" fue trasladado a México tras ser expulsado de Paraguay.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, declaró infundado el recurso de queja promovido por Hernán Bermúdez Requena, presunto líder y fundador del grupo criminal “La Barredora”, contra la resolución que desechó su solicitud de amparo para impedir una posible extradición a Estados Unidos.

Lo anterior, debido a que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien permanece recluido en el penal de “El Altiplano”, no acreditó la existencia de un procedimiento de extradición.

La resolución, correspondiente al expediente 127/2026, sucede luego de que, el pasado 9 de marzo, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, desechó la demanda de amparo. Posteriormente, la defensa de “El Abuelo”, o “Comandante H”, presentó un recurso de queja el 18 de marzo.

De acuerdo con el expediente, Bermúdez Requena recurrió a la justicia federal después de que el 5 de marzo custodios de “El Altiplano” le comentaron que existía una solicitud de extradición por autoridades de Estados Unidos.

“En razón de lo anterior, y ante la existencia de un procedimiento de extradición en mi contra, sin que haya mediado notificación formal, comparezco a promover el presente juicio de garantías, en rezón que no me ha sido notificado y, por ende, no he tenido posibilidad de ejercer mi derecho de defensa…”, argumentó.

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Sin embargo, el tribunal federal declaró improcedente el recurso al considerar que los comentarios del personal penitenciario y las versiones difundidas en medios no constituían pruebas suficientes para acreditar la existencia de una orden de extradición .

“Se declara infundado el recurso de queja”, establece el único punto resolutivo del fallo, según el acuerdo del pasado 22 de octubre.

Bermúdez Requena fue trasladado a “El Altiplano” el 18 de septiembre de 2025, tras arribar a México luego de ser expulsado de Paraguay, país al que ingresó de manera irregular desde Brasil y donde permanecía prófugo de la justicia mexicana.

Hernán Bermúdez Requena es señalado como líder del grupo criminal "La Barredora". ı Foto: SSPC

El pasado 30 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en el delito de desaparición forzada, por el que el 5 de abril fue vinculado a proceso.

En ese momento, la FGET precisó que el mandamiento judicial formaba parte de un total de 19 órdenes de aprehensión relacionadas con este caso, por el que 10 personas han sido vinculadas a proceso .

Posteriormente, en junio de 2026, la Fiscalía de Tabasco solicitó una condena de 154 años de prisión por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravada.

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cehr