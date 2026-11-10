CIA operó en Chihuahua con apoyo de Guillermo Zuany, investigado por nexos con cárteles: NYT

Guillermo Zuany Portillo, exfuncionario de seguridad de Chihuahua, habría servido como intermediario entre agentes de la CIA y corporaciones policiacas estatales, pese a las investigaciones en su contra.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos participó durante más de seis meses en operaciones contra el narcotráfico en Chihuahua, con el apoyo de Guillermo Zuany Portillo, un exfuncionario estatal investigado por presuntos vínculos con organizaciones criminales y a quien Washington había retirado la visa por esas sospechas, reveló The New York Times (NYT).

De acuerdo con una investigación publicada por el diario estadounidense, desde 2025 la agencia estableció un esquema de cooperación con corporaciones policiacas de Chihuahua que permitió a sus agentes capacitar a elementos locales, acompañar despliegues armados y asesorar a los mandos estatales en decisiones tácticas, pese a las restricciones del Gobierno mexicano sobre la participación de fuerzas extranjeras en operaciones terrestres.

Zuany fue el intermediario entre CIA y Gobierno estatal, según NYT

Zuany, quien ocupó cargos como fiscal y mando policiaco en la entidad, fungió como intermediario entre los agentes estadounidenses y las corporaciones estatales, aunque el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) mantenía una investigación sobre sus presuntos nexos criminales.

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Laboratorio clandestino localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua. ı Foto: FGR

Según los testimonios recopilados por el periódico, las autoridades estadounidenses incluso le restituyeron la visa a cambio de facilitar el acceso de la CIA a las estructuras de seguridad locales.

Para documentar las operaciones, The New York Times examinó cientos de páginas de expedientes no divulgados y entrevistó a aproximadamente 24 funcionarios mexicanos y estadounidenses.

Los testimonios indican que los agentes extranjeros portaban armas y equipo táctico, supervisaban entrenamientos y utilizaban dispositivos electrónicos para consultar información en tiempo real.

Aunque no participaban directamente en enfrentamientos armados, sí proporcionaban información, asesoraban a los mandos y acompañaban intervenciones contra organizaciones criminales.

Un operativo para desmantelar un laboratorio de metanfetamina en Guachochi, Chihuahua, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

En uno de los operativos, un agente estadounidense utilizó su rifle para brindar cobertura mientras policías estatales ingresaban a un inmueble presuntamente relacionado con un cártel.

Accidente expuso operaciones de inteligencia

El esquema salió a la luz tras un accidente ocurrido en abril de 2026, cuando agentes estadounidenses y autoridades mexicanas regresaban de un operativo contra un laboratorio clandestino de metanfetaminas en una zona montañosa de Chihuahua.

Dos testigos señalaron que Zuany, quien no participó directamente en la misión, recibió una llamada desde el lugar y ordenó retirar los cuerpos de los estadounidenses, además de verificar que no portaran insignias del Gobierno mexicano. Otras tres personas aseguraron que presionó a policías estatales para ocultar la participación de la CIA.

Tras conocerse el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su inconformidad y aseguró que el gabinete federal de seguridad desconocía las actividades de inteligencia estadounidense en Chihuahua. También exigió explicaciones al Gobierno de Donald Trump y a las autoridades estatales.

Presidenta Claudia Sheinbaum (izq.) y Maru Campos (der.) expresaron posturas diferentes por ingreso de agentes de EU. ı Foto: Captura de video / Gobierno Chihuahua

La gobernadora María Eugenia Campos Galván negó tener conocimiento de las operaciones y atribuyó inicialmente la presencia de los extranjeros a un comandante policiaco que también murió en el accidente.

Sin embargo, Zuany aseguró al diario que la mandataria conocía la participación de la CIA, versión que Campos rechazó y ante la cual pidió que el exfuncionario compareciera ante un juez si tenía información que aportar.

Antecedentes del exfuncionario

La investigación también documentó que cuatro testigos señalaron a Zuany por su presunta participación en el asesinato de dos policías en 2022 y por obstaculizar las investigaciones posteriores. Uno de los denunciantes fue incorporado a un programa estadounidense de protección de testigos tras recibir información sobre una supuesta amenaza de muerte.

Pese a estas advertencias, la CIA mantuvo su relación con el exmando policiaco, a quien consideraba un contacto útil para acceder a las estructuras de seguridad de Chihuahua.

En mensajes enviados a The New York Times, Zuany defendió su actuación y aseguró que siempre se condujo de manera ética y profesional. La CIA rechazó formular comentarios sobre los señalamientos.

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