Desmienten muerte de militar de EU tras operativo en El Pinal, Chihuahua.

La Fiscalía General de Chihuahua desmintió las versiones periodísticas que afirman que el agente estadounidense, Richard Halliday, fue asesinado en el estado durante 2025 o que participó en el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en El Pinal en abril de 2026.

La institución aclaró que el caso se fundamenta en una carpeta de investigación iniciada el 2 de octubre de 2020 ante la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas, después de que su padre, Robert Benjamin Halliday, compareciera ante el Ministerio Público en Ciudad Juárez.

En su reporte, el familiar indicó que el joven pertenecía al Ejército de los Estados Unidos, estaba adscrito a la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas, y que su desaparición ocurrió el 23 de julio de 2020.

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Asimismo, expuso la sospecha de que pudiera encontrarse en Ciudad Juárez con base en cruces fronterizos previos y testimonios de terceros.

La investigación ministerial fue cerrada el 11 de abril de 2023 tras la recepción de un informe oficial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD), en el que se precisa que Halliday cruzó hacia Ciudad Juárez el 28 de marzo de 2020 a bordo de un vehículo Toyota Camry y regresó a El Paso pocos minutos después, sin que existan registros de ingresos posteriores a territorio mexicano.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua desmintió que el soldado de EU Richard Halliday fuera asesinado en la entidad durante 2025. ı Foto: Especial.

Por otra parte, el 24 de abril de 2024, el Ejército de los Estados Unidos modificó el estatus del soldado de desaparecido a fallecido y fijó la fecha de su muerte el 23 de julio de 2020, día en que fue visto por última vez en Fort Bliss. Dicho comunicado oficial no detalló la causa o modo del deceso, ni confirmó la localización de restos.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua enfatizó que el reporte de ausencia de 2020, el cierre del expediente en 2023 y la resolución militar de 2024 son anteriores al operativo de El Pinal de abril de 2026.

La dependencia subrayó que en sus archivos no hay elementos que ubiquen a Halliday en la entidad durante 2025, ni registros que acrediten su desempeño como agente o su participación en las acciones operativas.

Finalmente, expresó su respeto a la familia Halliday y precisó que las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) corresponden a dicha autoridad federal.

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JVR