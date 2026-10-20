PAN pide juicio justo para exfiscal de Chihuahua; alertan sobre un ‘chivo expiatorio’

Los senadores Miguel Márquez Márquez y Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, defendieron al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, y cuestionaron las imputaciones en su contra, al considerar que existen elementos para desacreditarlas y advertir un posible trasfondo político en el proceso.

Márquez Márquez sostuvo que Jáuregui Moreno debe contar con un juicio justo y rechazó que se le considere responsable sin que se desahoguen las investigaciones.

Afirmó que el exfiscal actuó conforme a derecho durante su gestión y en el combate a la delincuencia en Chihuahua.

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“Yo sí creo que César actuó siempre con apego a derecho y, en consecuencia, con instrucciones, hizo lo que correspondía en esa defensa de la seguridad de los chihuahuenses” Miguel Márquez Márquez, senador del PAN



El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno. ı Foto: FGR

El panista recordó que César Jáuregui renunció a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para evitar problemas relacionados con las investigaciones que llevaba a cabo la Fiscalía General de la República (FGR).

“Confío en que habrá una defensa justa, legal, objetiva y que no se merece esto”, expresó, al manifestar su preocupación porque el exfiscal pudiera convertirse en un “chivo expiatorio”.

El senador consideró que las autoridades deben permitir que el procedimiento avance conforme a la ley y pidió no adelantar conclusiones sobre las acusaciones. Al ser cuestionado sobre la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se reservó su opinión.

“Es una acusación política”

Por su parte, la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez aseguró que el exfiscal cuenta con elementos jurídicos para responder a las imputaciones y calificó de política la acusación por presunta traición a la patria.

“Estoy cierta de que el exfiscal César Jáuregui va a encontrar los elementos de defensa suficientes para desacreditar cualquier imputación que le hacen de algo tan absurdo como es traición a la patria” Guadalupe Murguía Gutiérrez, senadora del PAN



La legisladora acusó a Morena de aplicar criterios distintos al momento de exigir responsabilidades a sus integrantes y a personajes de la oposición. Sostuvo que, mientras a integrantes de otros partidos se les aplica “toda la fuerza de la ley”, frente a señalamientos contra miembros del partido guinda, dijo, no ocurre lo mismo.

“Creo que va a haber elementos suficientes en lo jurídico para desacreditar esto, que es una acusación política”, insistió.

Murguía Gutiérrez también rechazó que pudiera existir un acuerdo entre la gobernadora de Chihuahua y autoridades federales para proceder contra César Jáuregui. En su opinión, la actuación de la Fiscalía estatal tendría una intencionalidad política, pues recordó que esa institución depende del Poder Ejecutivo local.

La senadora agregó que el exfiscal también enfrentó un procedimiento estatal por presunto ejercicio indebido del servicio público y señaló que las medidas impuestas le permiten continuar su proceso en libertad.

Ambos legisladores panistas insistieron en que el caso debe resolverse mediante un procedimiento legal y objetivo.

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cehr