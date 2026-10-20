‘Nos parece correcto’ que se haya detenido a Jáuregui, violentó soberanía: Morena

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, enfatizó que la postura del partido es que fue “correcto” que se detuviera al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, pues, señaló, fue “un violentador de la soberanía nacional” al presuntamente permitir ingreso de agentes extranjeros a operativo en El Pinal.

Durante la conferencia semanal del Consejo Nacional, Montiel Reyes aseguró que, aunque algunas voces busquen defender o exonerar al exfiscal chihuahuense, su postura es que Jáuregui Moreno sí cometió una franca violación a la soberanía.

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua. ı Foto: chihuahua.gob.mx

“No tiene otro nombre que haber traicionado a la nación, porque hay las vías legales y de coordinación con los Estados Unidos para hacerlo. Entonces, el gobierno panista de Chihuahua fue violentador de la soberanía nacional”, expresó Montiel Reyes.

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La dirigente de Morena insistió en que existen canales adecuados para solicitar la colaboración internacional, y acusó que César Jáuregui, en su calidad de entonces titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, omitió estos protocolos.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, durante la conferencia semanal del partido. ı Foto: Cuartoscuro

“Hay una violación a la soberanía de la que todos nos enteramos porque hubo un accidente allá en el estado donde mueren dos agentes de la CIA. De ese operativo el Gobierno Federal debió tener conocimiento porque es la operación de un gobierno extranjero en nuestro territorio”, abundó Montiel Reyes.

Por lo anterior, la líder de Morena celebró la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de parte de la investigación contra Jáuregui, por actuar en lo que, dijo, fue un clara comisión de un delito.

“Le reconocemos a Ernestina Godoy este trabajo y que ha sido, que ha estado siendo informado y que nos parece correcto que se haya detenido al panista traidor a la patria. Y qué bueno que el Estado también esté investigando”, concluyó Montiel Reyes.

Este martes se celebra la audiencia contra César Jáuregui, quien se encuentra en custodia federal en “El Altiplano”. La audiencia es a puerta cerrada.

Más temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las opiniones de voces de la prensa sobre un supuesto “pacto” entre el Gobierno federal y el estatal para entregar al fiscal son “falsas”, pues, dijo, desde su Gobierno no se hacen “pactos políticos con la justicia”.

Con información de Quadratín México.

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