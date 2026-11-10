No basta con la narrativa

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Hay indicios de que el caso Taddei está afectando al oficialismo. No estamos ante una crisis cualquiera que con una narrativa y echando la maquinaria oficial por delante pueda llevar a los millones de seguidores de Morena a ver las cosas diferentes.

Se cruza la corrupción de manera evidente y descarada, lo que provoca desconcierto y un sinfín de preguntas, las cuales no tienen respuestas convincentes.

La entendible, pero cuestionable narrativa no les está alcanzando para hacerse a un lado ante un asunto que quieren colocar ajeno al gobierno y a Morena, está a la vista que tiene que ver directamente con ellos.

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Las secuelas podrían tener un punto de inflexión en las elecciones. Si bien es cierto que, a pesar de los muchos cuestionamientos contra el oficialismo en algunos estados del país, Morena conserva altos niveles de popularidad. Sin embargo, está para considerar que se estén sumando hartazgos ciudadanos sin pasar por alto el cobro de la cuota del ejercicio del poder.

Una de las claves para entender lo que puede venir es la forma en que el gobierno y su partido asuman el conjunto de circunstancias que los están rodeando. Nunca encuentran responsabilidades propias lo que los lleva a la soberbia, pero, sobre todo, a perder claridad en el diagnóstico del momento por el que están pasando.

El lopezobradorismo empieza a tener signos de caducidad. Nadie pondrá en duda la importancia del expresidente en el desarrollo de la llamada 4T; sin embargo, cada vez aparecen más signos contradictorios de la forma en que ejerció el poder. La Presidenta trae una herencia que le va estorbando. No se puede hacer a un lado de ella, pero ha venido mostrando, a través de declaraciones y acciones, una inevitable distancia con su antecesor.

Claudia Sheinbaum tiene que buscar elementos para que se fortalezca su capacidad de maniobra propia. Nadie está hablando de rompimiento. Lo que está de por medio es que los grupos al interior de Morena están presionando, dejando en muchas ocasiones a la Presidenta en circunstancias evitables, las cuales nunca se habrían atrevido a llevar a cabo en el sexenio anterior.

La recurrencia sobre los problemas que se le pueden venir a Morena por sus conflictos internos va adquiriendo mayor fuerza. Están confrontados por las muchas candidaturas que están por definirse, por las que de alguna manera ya se definieron en varios estados del país y por la lucha por el poder.

Está lejos el 2030, pero ya lo traen en la mira. Los grupos al interior del oficialismo andan buscando acomodarse, lo cual tiene lógica política, pero pueden dejar abiertos muchos flancos como se empieza a apreciar.

En lo que no pueden dejar de pensar al interior de Morena, es en los grandes riesgos que empiezan a correr en el ejercicio del poder, particularmente con hechos de corrupción que, por más que quieran batear, están en su entorno y son parte de su misma dinámica.

Siguen teniendo de su lado, la enorme ventaja de tener enfrente a una oposición sin fuerza. Llama la atención cómo en Sinaloa y Michoacán, por ejemplo, siguen manteniendo un alto nivel de aceptación, a pesar de lo que se ha vivido en estas entidades.

La corrupción empieza a ser una variable importante en la definición del actual gobierno y su partido. No barrieron las escaleras de arriba hacia abajo, más bien en muchos casos se están aprovechando de los cargos públicos, en medio de la falta de equilibrios políticos.

El caso Taddei, como hemos insistido, puede ser un momento significativo en el desarrollo de la elección del 2027.

Si menosprecian el momento y avientan la pelota, a ver cómo les va el año que entra, por más que la oposición esté enclenque.

RESQUICIOS.

Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación consiguieron que se derogaran los procesos de evaluación, lo que confirma que, en lugar de concederle un valor al trabajador en función de su desempeño, se opte, en algún sentido, por la medianía.