¿Viene otro Mor-INE?

Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En las aldeas de la 4T parece que ya se pusieron más o menos de acuerdo sobre qué decir y qué no decir sobre el pueril escándalo Taddei. Primera e inevitable conclusión; a la señora del ¡ay Alfredo, cómo eres!, sí la puso Morena, AMLO sí la bendijo y la tribu se ufanó dotándola de poderes nada sanos a nivel institucional.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya detectó serias anomalías durante la gestión de Taddei, gracias a muchos informantes que decidieron acogerse al programa de sanciones reducidas por las múltiples corruptelas en los procesos de compra y asignación de contratos con proveedores del INE.

A una semana de los videos, el caso de la exconsejera presidenta ante la narrativa de “fue Lorenzo Córdova” se cae a pedazos, la intentona de hacer que toda auditoría pasada pierda validez y gane relatividad, tampoco prosperó, el envión de la secretaría de Buen Gobierno se desinfló casi de inmediato.

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Ante lo evidente y sus consecuencias, al partidazo parece que sólo le queda buscar que la futura presidenta del INE surja de un consenso con las demás ¿fuerzas? políticas, al menos con los membretes que sin posibilidad de contrapeso real, sí que pueden pavimentar un discurso pre-derrota electoral que diga que lo que hay es un Mor-INE.

Paradojas del poder, cuando tienen lo necesario para imponer, saben que deben al menos intentar que el próximo liderazgo del instituto tenga aval de sus opositores, que no adversarios. Y eso le costará trabajo al diputado Monreal, que debe hacer gala de su oficio negociador.

Antes que el nombre o la quinteta, está el comité técnico, como articulen a ese cuerpo colegiado será el antídoto para evitar la impronta del mayoriteo. Requieren prestigios empeñados en hacer de este proceso algo mejor, evitar la costosa tómbola como folclórica solución, ante la incapacidad política de construir acuerdos. Pericia antes que voluntarismo y probidad populachera.

Mientras tanto, y ya en pleno proceso electoral 2027, al INE le estallan otros conflictos, menos políticos y más laborales. La primavera del gremio en la 4T no llegó para los más de cinco mil empleados que atienden más de 800 módulos del INE a nivel nacional, donde la media salarial ronda los 10 mil pesos mensuales, sin horario para comer en condiciones insuficientes para el adecuado desempeño de sus quehaceres. Van a paro, no habrá por el momento nuevas credenciales o reemplazos, tampoco actualización de datos.

La seguridad y la certidumbre de las elecciones de junio próximo no están, hasta ahora, en peligro, pero tampoco hay la confianza generalizada que antes se tuvo, cuando decían que no estaba bien y ganaron.

¿Y a todo esto, sin videos ni pleitos de alcoba, dónde estaríamos ahora? Ni el órgano de control interno ni las anteriores auditorías alertaron lo que la delación periodística hizo. Y no, los enemigos no sólo están afuera, no sólo serán conservadores, también los hay progresistas, de izquierda y corruptos.