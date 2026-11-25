UIF vuelve a bloquear cuentas de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) volvió a bloquear las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, luego de que un tribunal federal revocó la suspensión provisional que le permitía disponer de los recursos correspondientes a sus tres pensiones.

De acuerdo con información recuperada originalmente por el periodista Arturo Ángel de Milenio, la resolución fue emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que declaró fundado el recurso de reclamación presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya ı Foto: Cuartoscuro

Con ello, quedó sin efecto el acuerdo del pasado 5 de noviembre, mediante el cual se había ordenado liberar temporalmente los recursos de Rocha Moya.

En su impugnación, la representación jurídica de Hacienda argumentó que permitir el acceso del gobernador con licencia a sus recursos financieros contravenía el orden público y el interés social.

El tribunal respaldó la reclamación y determinó restablecer la inmovilización de sus cuentas bancarias.

Aspecto de la oficina de la Unidad de Inteligencia Financiera. ı Foto: Especial

Medida impide a Rubén Rocha acceder a sus pensiones

La medida impide que Rubén Rocha reciba nuevos depósitos por concepto de sus tres pensiones:

Pensión por viudez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Pensión por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Pensión por jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

De acuerdo con la información recogida por la prensa nacional, el conjunto de estas prestaciones representa ingresos por un millón 538 mil 375 pesos anuales, equivalentes a aproximadamente 128 mil 197 pesos mensuales.

Sin embargo, no se ha informado oficialmente cuánto corresponde a cada una de las pensiones.

Rubén Rocha Moya, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Defensa de Rocha buscó garantizar acceso a un apoyo

Durante el procedimiento, la defensa de Rocha Moya solicitó alternativas para garantizarle recursos destinados a sus necesidades básicas, entre ellas la habilitación de una cuenta bancaria receptora o la autorización de retiros mensuales.

No obstante, ambas propuestas fueron rechazadas por los magistrados, por lo que el bloqueo se mantiene sin excepciones para el cobro de sus prestaciones.

Rubén Rocha, en la lista de 10 acusados por EU

El congelamiento de las cuentas se relaciona con la inclusión de Rubén Rocha Moya en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF, en mayo de 2026, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones en su contra y contra otras nueve personas por presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Departamento de Justicia de Estados Unidos ı Foto: AP

Los fiscales estadounidenses señalaron que los implicados habrían colaborado con dicha organización para facilitar el tráfico de drogas a cambio de sobornos y apoyo político.

Rocha Moya rechazó los señalamientos y sostuvo que carecían de fundamento. No obstante, pidió licencia al cargo para permitir las investigaciones, y fue rechazado en su intento por volver a encabezar la gubernatura del estado.

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