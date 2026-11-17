Los diputados Federico Döring (der.), del PAN, y Rubén Moreira, del PRI, en San Lázaro, el 10 de noviembre de 2026

Diputados federales y locales del PAN acusaron al Gobierno federal y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de dar un trato privilegiado al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que se le permitió disponer de parte de los recursos de sus cuentas congeladas.

Los legisladores pidieron a las autoridades explicar los criterios jurídicos que le permitieron acceder a las cuentas bancarias que habían sido congeladas, en mayo de 2026, como una medida preventiva y automática, derivada de señalamientos y una orden de arresto emitida por una corte de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

El Tip: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó liberar los fondos del ISSSTE, IMSS y la UAS bajo el principio legal de que las pensiones son inembargables.

Los legisladores del PAN Federico Döring y Paulina Rubio cuestionaron que el exgobernador de Sinaloa pueda disponer de esos recursos y de sus ingresos por pensión, mientras otros trabajadores enfrentan restricciones para conservar sus ahorros y prestaciones de retiro.

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Los diputados reconocieron que, en términos legales, las pensiones son inembargables, salvo excepciones como el cumplimiento de obligaciones alimentarias. Sin embargo, consideraron que el acceso de Rocha Moya a parte de sus recursos representa un trato desigual frente a otros pensionados. También compararon su situación con la de la diputada federal Hilda Araceli Brown, quien obtuvo mediante una resolución judicial acceso al 30 por ciento de sus cuentas bancarias.

Los legisladores vincularon el caso con las modificaciones al régimen de pensiones de trabajadores del sector público y acusaron al Gobierno federal de afectar retroactivamente el patrimonio de quienes cotizaron por más de 25 años. Sostuvieron que existe una contradicción entre las medidas que, a su juicio, perjudican a los pensionados y las resoluciones que permiten a Rocha disponer de parte de sus recursos.

2 Cuentas bancarias de Rocha fueron liberadas

La diputada del PAN, Laura Álvarez, criticó que el Poder Judicial haya intervenido para permitir el descongelamiento y el acceso a recursos del exmandatario sinaloense. Aseguró que éste recibe más de un millón y medio de pesos de ingresos.