La presidenta Claudia Sheinbaum participa cada mañana, de lunes a viernes, en la Conferencia del Pueblo, también conocida como Mañanera, en donde, acompañada de su gabinete, brinda información actualizada sobre los temas más relevantes de la agenda nacional.

Después de presentar los avances de su Gobierno, la mandataria federal participa en un ejercicio circular con la prensa, en donde responde dudas y cuestionamientos sobre asuntos nacionales e internacionales.

Se espera que este miércoles 25 de noviembre de un mensaje alusivo a la conmemoración de hoy, el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer. Asimismo, se espera que se aborden otros temas como la congelación de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la economía nacional o la relación bilateral con Estados Unidos.

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La Conferencia del Pueblo se transmite en vivo a través de los canales oficiales del Gobierno de México.

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