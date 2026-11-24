La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las contrataciones irregulares de proveedores dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que arrojar conclusiones porque no es un asunto menor.

Claudia Sheinbaum Pardo partió de las declaraciones hechas por la fiscal Ernestina Godoy, quien tras una comparecencia en la Cámara de Diputados declaró que la indagatoria no ha terminado y que por ello aún no se tienen órdenes de aprehensión contra algunos señalados como la exconsejera Guadalupe Taddei o el empresario Alfredo Hernández Casillas.

“Ayer la fiscal declaró que siguen investigando, que todavía, pero sí es importante que se llegue a conclusiones porque no es menor. Y ahora pues que para la nueva elección pues que se transparenten todas esas contrataciones”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo al respecto durante su conferencia de prensa.

Con reserva a un análisis que se presentará sobre el crecimiento del presupuesto para el órgano electoral, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que en 2014 se identificó un crecimiento sobresaliente a los ingresos del INE derivado de asumir tareas correspondientes a los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), los cuales a pesar de haber reducido labores no bajaron su presupuesto.

“Sí se tiene que hacer una revisión, porque es dinero del pueblo, es dinero de la gente, porque salen tan onerosas las elecciones, más allá de lo que se le dé a los partidos políticos”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

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