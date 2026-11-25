El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, calificó de “gran irresponsabilidad política” que el PAN contemple abandonar la contienda electoral si el Instituto Nacional Electoral (INE) no modifica los criterios de representación proporcional.

Ante las declaraciones del coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, quien advirtió que todas las opciones están sobre la mesa y que la bancada acompañará las decisiones de la dirigencia nacional, Mier consideró que un partido con la historia de Acción Nacional no debería siquiera plantear esa posibilidad.

“En la política hay que hacerse responsable de cada uno de nuestros actos”, sostuvo el morenista, quien cuestionó que el PAN amenace con tomar esa decisión pese a que, afirmó, se ha beneficiado del actual modelo de representación.

“Cómo es posible que si alguien se ha beneficiado de este modelo que ha sido Acción Nacional, esté pensando en eso, ni siquiera lo pensaría”, señaló.

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, el 28 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Mier también apeló a la historia del partido blanquiazul y preguntó qué pensarían sus fundadores, Manuel Gómez Morín y Carlos Castillo Peraza, ante ese tipo de posicionamientos.

Afirmó que un político con preparación, vocación democrática, responsabilidad pública y ética política no debería hacer declaraciones de esa naturaleza.

Mier confía en que Ricardo Anaya rectifique su postura

Sin embargo, al conocer que fue Ricardo Anaya quien planteó la posibilidad de abandonar la contienda, el presidente de la Jucopo expresó confianza en que rectificará su postura.

“Ricardo es una persona preparada, es prudente, sensato. Seguramente fue al calor del debate que lo comentó ahora, o de la rueda de prensa, pero seguramente lo va a reconsiderar”, manifestó.

Sobre la posibilidad de que los senadores panistas respalden la decisión que adopte su dirigencia nacional el próximo lunes, una vez que el Consejo General del INE se pronuncie sobre los criterios de representación proporcional, Mier respondió con ironía.

“Si así fuera, yo creo que es porque durmieron debajo de su almohada con las encuestas, y a lo mejor es por eso”, expresó.

PAN definirá su estrategia tras resolución del INE

Por su parte, la dirigencia nacional del PAN anunció que definirá sus siguientes acciones después de la sesión del Consejo General del INE, en la que se discutirá el criterio de representación proporcional, un asunto que ha generado el rechazo de Acción Nacional por sus posibles efectos en la integración de la Cámara de Diputados.

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MSL