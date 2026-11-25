La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los 12 compromisos de los Hombres por la Transformación en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los 12 compromisos de los Hombres por la Transformación para alcanzar la igualdad sustantiva y una vida sin violencias, que serán difundidos particularmente a estudiantes de bachillerato con el objetivo de hacer un cambio cultural desde la educación.

“Desde mi punto de vista de la erradicación de la violencia contra las mujeres son dos columnas: la primera es la atención a las causas y esto que estamos haciendo, que está haciendo la Secretaría de las Mujeres, es muy importante. Es un cambio cultural, erradicar el machismo desde la educación, la formación, la concientización de los hombres y de las mujeres frente a una visión en donde las mujeres no tenían derechos o no teníamos derechos, la atención a las causas más profundas que generan la violencia”.

Durante la conferencia matutina, la Secretaría de las Mujeres detalló las acciones de los 16 días de activismo y la nueva Guía de Derechos y Seguridad Digital. ı Foto: Presidencia

“Y la otra es la cero impunidad. Cero impunidad al abuso sexual, cero impunidad a cualquier tipo de violencia contra las mujeres y particularmente cero impunidad al feminicidio”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Anunció que a partir del 26 de noviembre se presentarán iniciativas relacionadas con la justicia familiar y la protección de las mujeres. Además, adelantó que en 2027 se tendrán 500 Centros LIBRE más en todo el país.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que en México hay un Gobierno que protege a las mujeres; por ello, 27 millones de mujeres reciben apoyo y orientación con acciones como los Programas para el Bienestar, los Centros LIBRE, la Línea de las Mujeres, el otorgamiento de Vivienda para el Bienestar y la red de Tejedoras de la Patria.

Jóvenes estudiantes del CONALEP firmaron este 25 de noviembre el decálogo para erradicar el machismo y alcanzar la igualdad sustantiva desde las aulas. ı Foto: Presidencia

“No están solas, que se acerquen a la autoridad para ser protegidas, apoyadas y reconocidos sus derechos”, agregó.

La subsecretaria de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres, María Elvira Concheiro Bórquez, informó que los 12 compromisos de los Hombres por la Transformación —que fueron firmados este 25 de noviembre por jóvenes del CONALEP— establecen:

Renunciamos a ejercer cualquier tipo de violencias y a toda complicidad que tolere el machismo, el clasismo y el racismo, trabajando con otros hombres por una sociedad igualitaria. Sabemos que las mujeres tienen los mismos derechos que nosotros. Nos comprometemos a erradicar el acoso y el abuso sexual en la casa, con las familias, en la calle, la escuela, el trabajo y en la comunidad. Condenamos el odio y el acoso sexual en los espacios digitales y promovemos el debate crítico. Rechazamos los contenidos o prácticas provenientes de grupos virtuales que promueven entre los hombres y, en particular entre los jóvenes, el odio extremo, la humillación, el acoso y la normalización de las violencias contra las mujeres. Rechazamos todos los estereotipos que nos impiden desarrollarnos en libertad. Compartimos la responsabilidad de los cuidados. Promovemos el cuidado de nuestra salud física y emocional como un ejercicio de derechos y responsabilidad colectiva. Queremos un país donde todas las mujeres y hombres de pueblos indígenas y afromexicanos, vivan con dignidad, sin discriminación y sin machismo. Queremos una sociedad segura y pacífica para la población de la diversidad sexual. Impulsamos la toma de decisiones con prácticas democráticas en la calle y en la casa. Concebimos el poder como servicio en todos los espacios de los que formamos parte y no como forma de opresión y violencias sobre otras personas.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, destacó que la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres es un instrumento de orientación que ayuda a saber qué puede hacer una mujer en caso de vivir una situación de violencia; utilizar las herramientas disponibles para protección en las plataformas digitales; solicitar atención, protección y acompañamiento de las instituciones en caso de enfrentar alguna situación de violencia en el espacio digital; comprender mejor los entornos digitales; conocer y defender los derechos de las mujeres en los espacios digitales; reconocer cómo es la ciudadanía digital y qué podemos considerar como una convivencia sana en el entorno digital; reconocer las distintas formas de violencia facilitada por las tecnologías y cuidar cuentas, dispositivos, datos personales y comunicaciones.

La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que se implementarán 16 días de activismo, que concluyen el próximo 10 de diciembre, en los que se contemplan actividades como la inauguración de siete Centros de Justicia para las Mujeres; un Encuentro Nacional de Espacios de Refugio y con fiscalías especializadas en delitos de género; brigadistas recorrerán casa por casa para sensibilizar sobre el cuidado y protección de niñas y adolescentes, y las Tejedoras de la Patria invitarán a la reflexión de los derechos digitales de las mujeres.

La Jefa del Ejecutivo Federal adelantó que en 2027 el país contará con 500 Centros LIBRE más para brindar atención integral a las mexicanas. ı Foto: Presidencia

Puntualizó que actualmente se cuenta con 1,001 Centros LIBRE en las 32 entidades federativas —con presencia en el 40 por ciento de los municipios, donde se ha brindado atención a 656 mil mujeres a través de 1.4 millones de servicios—; y está en operación la Línea de las Mujeres 079, opción 1, con servicio gratuito y disponible las 24 horas, que en su primer año atendió más de 20 mil llamadas, de las cuales una de cada tres correspondió a casos de violencia crítica y se ofreció atención por algún tipo de violencia al 83 por ciento y el 17 por ciento recibió orientación e información. Además, se han impulsado leyes que protegen a las mujeres por igual en todo el país como es el caso del Acuerdo de Xicoténcatl para elevar a rango de secretaría a las instancias estatales de las mujeres y crear fiscalías especializadas, y la reforma para ampliar el tipo penal y la persecución de oficio al delito de abuso sexual.

La representante en México de ONU Mujeres, Eleonora Betancur González, destacó que México juega un papel de liderazgo en América Latina para demostrar que el compromiso político puede traducirse en acciones que pueden transformar la vida de las mujeres. Ante esto, reiteró la voluntad de ONU Mujeres para trabajar junto a su Gobierno para que cada niña, joven y mujer viva sin miedo y con igualdad sustantiva.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los 12 compromisos de los Hombres por la Transformación en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ı Foto: Presidencia

La Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres y el calendario completo de actividades pueden consultarse en www.gob.mx/mujeres y tejedorasdelapatria.mujeres.gob.mx.

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