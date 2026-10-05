Lo que buscamos es igualdad para las mujeres mexicanas: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, como la primera mujer Presidenta, lo que se busca es ayudar, proteger, promover, empoderar y generar autonomía para todas las mujeres mexicanas, así como construir un México con mayor igualdad; por ello, a través de la Secretaría de las Mujeres, se implementan estrategias como la creación de mil un Centros LIBRE, que a la fecha han brindado más de 1.4 millones de servicios a 656 mil 344 mujeres, en tanto que el delito de feminicidio registra una disminución histórica del 36 por ciento en el promedio diario.

“Como primera mujer Presidenta siempre planteé que no llegué sola, y que el llegar a la Presidencia como mujer no es, como pudiese haberse concebido, un esfuerzo personal. Claro que hemos luchado toda la vida, pero el que llegue una mujer tiene que ver con la lucha de las mujeres en nuestro país, internacional, pero principalmente en nuestro país, en ese sentido, es un símbolo ser la primera mujer Presidenta, pero lo que queremos es ayudar, proteger, promover, empoderar, generar autonomías de todas las mujeres mexicanas”.

“Y para ello estos tres programas que se presentaron hoy, además de, si ustedes se fijan, la mayoría de los Programas del Bienestar mayoritariamente benefician a mujeres, no sólo Pensión Mujeres Bienestar que es dedicado a las mujeres y madres trabajadoras, sino en las viviendas más del 60 por ciento de las viviendas su propietaria es una mujer y así en todos los Programas de Bienestar, las becas son más mujeres que están recibiendo becas desde primaria hasta universidad que hombres. Y tiene que ver con que las mujeres hoy tenemos un espacio en la educación, en la vida pública, en el empleo, y además reconocerlas”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Aseguró que la meta al finalizar su Gobierno es dejar un México con mayor igualdad para niñas, jóvenes y mujeres. “Eso es lo que buscamos: igualdad, las mujeres no somos más, pero tampoco queremos seguir siendo menos. Y por eso abrir la posibilidad a que las mujeres abran sus ojos, de que no están solas y que hay apoyo de todo tipo, genera solidaridad, fraternidad y apoyo jurídico, el objetivo es igualdad”, agregó.

A través de un enlace desde el Centro LIBRE de Tecámac, la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, detalló que con los mil un Centros LIBRE existentes en los 32 estados se tiene una cobertura del 40 por ciento de los municipios del país, ofreciendo espacios gratuitos a las mujeres para fortalecer sus redes comunitarias, para desarrollar su liderazgo, para la promoción de sus derechos, para la formación de autonomía económica, para trabajar en la prevención de las violencias a través de talleres de capacitación, así como para recibir apoyo psicoemocional y asesoría jurídica.

Como parte del trabajo de la Secretaría de las Mujeres, informó que 197 mil 446 mujeres de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria han distribuido 27 millones de Cartillas de los Derechos de las Mujeres, la cual también se ha traducido a 56 lenguas indígenas y dos variantes.

Además, se implementa la Línea de las Mujeres a través del número 079, opción 1, la cual ha atendido, en un año de operación, 83 por ciento de llamadas relacionadas con solicitudes de atención por algún tipo de violencia, el 33 por ciento han sido identificadas como violencia crítica con riesgo feminicida; mientras que el 17 por ciento de llamadas fue para recibir orientación e información.

Señaló que la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar benefician a 10 millones de mujeres, además el 33 por ciento de los beneficiarios de Sembrando Vida son mujeres; más de 150 mil son apoyadas con el Programa para el Bienestar de Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras; Jóvenes Construyendo el Futuro atiende a 2 millones de mujeres; la beca Rita Cetina a 7 millones 386 mil niñas; la beca para educación Media Superior a 2 millones de estudiantes mujeres; Jóvenes Escribiendo el Futuro a 276 mil y la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra a 30 mil. En materia de matrícula educativa, las mujeres representan actualmente el 52.2 por ciento en educación media superior y el 54.3 por ciento en nivel superior.

En salud se han realizado un millón 359 mil mastografías, el 65 por ciento de los casos registrados se han detectado en etapas tempranas; con Vivienda para el Bienestar el 61 por ciento de las personas beneficiarias son mujeres, es decir 59 mil 365; se han otorgado 92 mil 885 Créditos a la Palabra a mujeres; se brinda apoyo a 660 mil 600 campesinas; 109 mil 87 mujeres reciben Alimentación para el Bienestar; 44 mil 985 Bienpesca; y el 57.4 por ciento de los beneficiarios de Leche para el Bienestar son mujeres.

Además, se firmó un acuerdo histórico con Google, Meta, TikTok y YouTube para prevenir y atender las violencias contra las mujeres en el espacio digital. Asimismo, TikTok incorporó la Línea de las Mujeres 079, opción 1, como recurso de apoyo dentro de su plataforma al buscar términos como “feminicidio”, “violencia de género” o “acoso sexual”.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, destacó que los feminicidios registran una reducción histórica del 36 por ciento en el promedio diario, gracias al trabajo del Gabinete de Seguridad y de la prevención a través de la Línea 079, opción 1.

La abogada de las Mujeres, Clara Abigail Reyes Evangelista, detalló que se brinda acompañamiento jurídico a mujeres víctimas de algún delito de género para garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño. Además, agradeció a la Presidenta por poner en el centro a las mujeres.

La integrante de Tejedoras de la Patria, Alma Lilia Ruíz Bautista, puntualizó que con las acciones impulsadas por la Presidenta se demuestra que las mujeres no son invitadas a la transformación, son protagonistas de ella. Asimismo, hizo un llamado a unirse a la Red de Tejedoras de la Patria que será la red de mujeres organizadas más grande de América Latina.

La usuaria del Centro LIBRE, Lorena Alcaide Rendón, explicó que en estos espacios aprendió que tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, conoció profesionales y otras mujeres que le han enseñado y asesorado. Asimismo, agradeció a la Presidenta por acercar a las mujeres los Centros LIBRE con lo que se ponen sus necesidades en el centro.

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