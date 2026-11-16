Campesinos realizarán bloqueos carreteros y emprenderán una jornada de protesta este martes, en cinco entidades federativas, al acusar que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural incumplió con los compromisos a los que se llegaron en octubre pasado.

La Confederación Agropecuaria de México y otras ocho organizaciones lanzaron el llamado a obstruir los principales puntos carreteros en los estados de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche y Jalisco.

La inconformidad versa sobre ocho puntos que quedaron sin atender en la mesa de trabajo con la que se consiguió frenar a finales del mes pasado, cuando igualmente habían un amago de bloqueos carreteros.

Entre los compromisos no saldados están las garantías de un apoyo directo que asegure la rentabilidad del productor del maíz; cubrir los pagos pendientes de trigo del ciclo otoño e invierno 2024-2025 y del maíz del ciclo primavera verano 2026.

🚛⚠️ Campesinos anunciaron movilizaciones para este martes 17 de noviembre en cinco estados del país. Las protestas podrían provocar bloqueos y afectaciones a la circulación en distintas carreteras.



🛣️ ¿Qué vialidades podrían verse afectadas? Conoce todos los detalles en Al… pic.twitter.com/QeKmLkTr9M — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 16, 2026

Tampoco se ha aplicado el seguro agrícola en zonas siniestradas ni la retroactividad de la cuota energética ni se ha eliminado los lineamientos que impiden la inscripción al Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA) 2027 ni se han generado los mecanismos para cumplirlos.

Acusaron que esto ha ocurrido a pesar de una actuación, que tildaron de ineficiente, por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la propia Agricultura y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De igual manera, afirmaron que no se ha cumplido con el aseguramiento para que los productores tengan acceso al programa de precio justo para el trigo y el maíz; tampoco se ha incluido al maíz amarillo no transgénico para consumo humano en los esquemas de apoyo de la Secretaría.

Las organizaciones aseguraron que esta protesta no significa una “cerrazón” al diálogo sino una respuesta a la falta de respuestas y de “seriedad”, ante la que ahora se necesitan resultados tangibles y concretos, pero no más acuerdos que posterguen o con los que solo se desincentive su movilización.

De manera anticipada, ofrecieron una disculpa a la población que pueda ver afectadas sus actividades, pero remarcaron que su jornada de lucha “busca que las familias del campo puedan seguir produciendo y que la agricultura siga brindando alimentos sanos a nuestro país”.

Las otras organizaciones participantes son la Confederación Agropecuaria de México, el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense; la Asociación de Productores de Crucíferas y Hortalizas de Norte del Estado de Guanajuato; la Asociación Agrícola Local Independiente de Agricultores de Granos y Hortalizas del Municipio de Dolores Hidalgo.

También la Asociación Agropecuaria de Querétaro, Productores Unidos de Michoacán, Productores Unidos de Michoacán, Productores Unidos de Campeche, Amigos por el Campo y Productores Unidos de la Ciénega.

Campesinos realizan bloqueo en Zacatecas en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT