IMSS alista instalación de 48 módulos de Trato Digno en servicios de Urgencias

Servicios de urgencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) instalará 48 nuevos módulos de Trato Digno en los servicios de Urgencias de sus unidades médicas, como parte del Plan Integral de 12 acciones en 120 días, con el objetivo de mejorar la orientación y el acompañamiento a pacientes y familiares.

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que estos espacios permitirán atender dudas, canalizar solicitudes y brindar apoyo a quienes acuden a los servicios médicos, particularmente en áreas de Urgencias, donde los pacientes y sus acompañantes enfrentan situaciones que requieren atención oportuna.

Actualmente, el IMSS cuenta con 2 mil 98 Agentes de Trato Digno, distribuidos en mil 98 módulos de atención ubicados en unidades médicas y administrativas de todo el país.

De acuerdo con el Instituto, durante 2025 y los primeros diez meses de 2026, este personal realizó más de 1.8 millones de gestiones. De ese total, 96.6 por ciento fueron atendidas en un plazo menor a diez días hábiles.

La ampliación de los módulos busca fortalecer la atención directa a los derechohabientes y sus familias, así como facilitar la resolución de dudas y solicitudes durante su paso por las instalaciones del Seguro Social.

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FGR