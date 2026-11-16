Bloqueo carretero del 17 de noviembre: estos serán los estados afectados

Estos son los estados y los puntos carreteros en donde se registrarán afectaciones por bloqueos del 17 de noviembre.

Organizaciones de agricultores, encabezados por la Confederación Agropecuaria de México (Coagromex) convocaron a una nueva mega jornada de bloqueos carreteros para el martes 17 de noviembre, con lo que exigen apoyos, cumplimiento de pagos pendientes y resolución de trámites estancados.

La protesta fue acordada en una reunión celebrada el sábado por seis organizaciones de trabajadores del sector agrícola, que se sumarán a los bloqueos. La manifestación no será nacional, sino que se concentrará en cinco estados del centro del país.

Aspecto de bloqueos carreteros. ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué estados serán afectados por el bloqueo carretero de agricultores del 17 de noviembre?

De acuerdo con un comunicado emitido por la Coagromex, los bloqueos carreteros con los que se manifestarán las organizaciones agrícolas se concentrarán en:

Guanajuato

Querétaro

Michoacán

Campeche

Jalisco

¿Qué carreteras afectará el bloqueo de agricultores del 17 de noviembre?

De acuerdo con el comunicado presentado por las organizaciones de agricultores, los puntos carreteros que sufrirán bloqueos, organizados por estado, son:

Guanajuato

Carretera 90:

A la altura del entronque a Pueblo Nuevo (ambos sentidos).

A la altura del entronque La Herradura (ambos sentidos).

A la altura del entronque Cuerámaro (ambos sentidos).

Carretera 45:

Santa Rosa, Plan de Ayala, delante de la central de abastos de León (ambos sentidos).

A la altura del Puerto Interior (sentido León-Silao).

A la altura del Puerto Interior (sentido Silao-León).

Carretera Irapuato–Silao: En el entronque con la autopista Salamanca-León (ambos sentidos).

Carretera Irapuato–Salamanca: A la altura de la gasolinera del Distrito de Riego 011 (ambos sentidos).

Autopista León–Aguascalientes:

A la altura de la caseta Plan de Ayala (sentido Aguascalientes-León).

A la altura de la central de abastos de León (sentido León-Aguascalientes).

Carretera Celaya–Salvatierra:

A la altura de Rincón de Tamayo (sentido Celaya-Salvatierra).

A la altura del entronque a Tarimoro (sentido Salvatierra-Celaya).

Carretera 57:

A la altura del entronque con Dr. Mora (ambos sentidos).

A la altura del entronque con San Luis de la Paz (ambos sentidos).

Libramiento Irapuato: A la altura de las gasolineras Las Gemelas (ambos sentidos).

Aspecto de un bloqueo carretero. ı Foto: Cuartoscuro

Querétaro

Carretera 57: A la altura de la caseta Palmillas (ambos sentidos).

Michoacán

Carretera México–Morelia: A la altura de la caseta de Vistahermosa (ambos sentidos).

Carretera Vistahermosa–La Piedad: A la altura de Sukarne (ambos sentidos).

Campeche

Oficinas de la SADER en Campeche, sin una vialidad específica

Jalisco

Carretera Guadalajara–Colima: A la altura del kilómetro 40.

Carretera Guadalajara–Nogales: A la altura de la venta del Astillero (Zapopan).

Carretera Guadalajara–México: A la altura de la caseta de Ocotlán.

Carretera La Barca–Atotonilco: A la altura del Hotel Krystal.

Carretera 80: A la altura de la caseta de Tepatitlán.

¿Qué exigen los agricultores con el bloqueo carretero del 17 de noviembre?

Finalmente, según el mismo comunicado, los agricultores buscan que, con el bloqueo carretero del 17 de noviembre, se cumplan las demandas que se transcriben a continuación:

Garantizar un apoyo directo que asegure la rentabilidad del productor de maíz.

Cubrir los pagos pendientes del trigo correspondientes al ciclo O-I 24-25.

Cubrir los pagos pendientes del maíz correspondientes al ciclo P-V 2026.

Aplicar el seguro agrícola en las zonas siniestradas.

Aplicar la retroactividad de la cuota energética.

Eliminar los lineamientos que impiden la inscripción al PEUA 2027 o generar los mecanismos para cumplirlos, ante la ineficiencia de CONAGUA, SADER y CFE.

Asegurar que los productores de las organizaciones participantes tengan acceso al programa de precio justo para el trigo y el maíz.

Incluir el maíz amarillo no transgénico para consumo humano en los esquemas de apoyo de la Secretaría.

Comunicado de Coagromex

A continuación, se adjunta el comunicado completo de Coagromex:

Comunicado de las organizaciones que convocaron al paro. ı Foto: Coagromex

Comunicado de las organizaciones que convocaron al paro. ı Foto: Coagromex

Comunicado de las organizaciones que convocaron al paro. ı Foto: Coagromex

Comunicado de las organizaciones que convocaron al paro. ı Foto: Coagromex

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