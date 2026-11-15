Autopsia de Valentín Elizalde: Así se filtró el video tras la muerte de ‘El Gallo de Oro’

Valentín Elizalde murió en la madrugada del 25 de noviembre de 2006, una noticia que sacudió al espectáculo mexicano, en medio de señalamientos sobre la presunta responsabilidad de su primo Tano en el incidente y la relación del músico con el narcotráfico.

Su fallecimiento estuvo marcado por la falta de privacidad, pues después de ser asesinado cerca del palenque de la Expo-Feria en Reynosa donde se presentó, la escena del crimen quedó manchada por fanáticos que se acercaron a la camioneta en la que el artista viajaba.

Valentín Elizalde cumpliría 43 años ı Foto: larazondemexico

En ese sentido, el cuerpo de Valentín Elizalde fue grabado en más de una ocasión y uno de los videos más inquietantes lo muestra en el momento de su autopsia, completamente desnudo y ya sin vida, alcanzando una gran viralidad al ser publicado en Internet al poco tiempo de su ejecución.

¿Cómo se filtró el video de Valentín Elizalde?

En el documental de HBO Max, Valentín: La muerte del Gallo de Oro, recordaron la filtración del video de la autopsia del interprete de ‘Vete Ya’, uno de los primeros videos virales de México.

La producción decidió mostrar las imágenes censuradas del video que fue publicado en 2006, pese a que familiares del cantante han rechazado en el pasado la difusión de cualquier imagen relacionada con la filtración.

La grabación circuló por la plataforma de YouTube, que para ese entonces tenía poco más de un año existiendo en Internet y era el lugar donde todos podían ver los videos más comentados.

🎤 Estas fueron las últimas palabras de Valentín Elizalde antes de ser asesinado https://t.co/NPf9yea0fk — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 15, 2026

De acuerdo con la información disponible hasta ahora, el contenido fue grabado con un celular y se replicó en varias cuentas, además que se convirtió en noticia nacional.

La investigación de la Procuraduría de Tamaulipas apuntó a empleados de la funeraria Valle de la Paz, en Reynosa como los presuntos responsables de la grabación y se hablaba de tres sospechosos. Más tarde, según reportes de la policía estatal, tres empleados admitieron haber tomado fotos y video del cuerpo con un celular.

En su momento, también se ligó la filtración a un mensaje por parte del Cartel del Golfo, que en ese entonces operaba en Tamaulipas. Esto porque detrás del video, sonaba la canción ‘Te quiero así’ de Valentín Elizalde y se especulaba que esto significaba “te quiero muerto”.

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