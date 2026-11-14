Él es Jaime González Durán, ‘El Hummer’, quien presuntamente mató a Valentín Elizalde

A casi dos décadas del fallecimiento de Valentín Elizalde, conocido como El Gallo de OEro, la figura del cantante continúa vigente entre sus seguidores. Hace unos días se estrenó en HBO Max Valentín: La muerte del gallo de oro, una serie que explora en los acontecimientos que rodearon sus últimos días; sin embargo, la familia del intérprete se deslindó del proyecto.

Es por ello que otro nombre surge en la conversación en redes sociales: Jaime González Durán, ‘El Hummer’, el capo que habría sido responsable del asesinato del cantante de “Vete Ya”, “Cómo Me Duele”, “Y Se Parece a Ti” y “A Mis Enemigos”.

¿Cuándo murió Valentín Elizalde?

El cantante mexicano Valentín Elizalde, conocido como El Gallo de Oro, murió la madrugada del 25 de noviembre de 2006 a los 27 años. Poco antes el intérprete había ofrecido un concierto en el palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas.

Tras concluir su presentación, el artista salió del recinto acompañado de miembros de su equipo. Minutos después, el vehículo en el que viajaba fue interceptado y atacado cuando se dirigía fuera del lugar. El hecho también cobró la vida de otras personas que lo acompañaban.

Valentín Elizalde cumpliría 43 años ı Foto: larazondemexico

Él es Jaime González Durán, ‘El Hummer’, quien presuntamente mató al cantante Valentín Elizalde

Jaime González Durán, mejor conocido como ‘El Hummer’, es un exlíder de Los Zetas y una de las figuras más conocidas de esa organización criminal en México.

Antes de integrarse al grupo, este capo formó parte de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, experiencia que luego utilizó dentro de dicha estructura delictiva.

Aunque ‘El Hummer’ ha sido señalado en medios y redes sociales como el presunto culpable de la muerte de Valentín Elizalde, lo cierto es que las autoridades nunca emitieron una sentencia que lo declare culpable por ese crimen.

Actualmente este exlíder criminal se encuentra encarcelado en Estados Unidos, donde, en 2025, fue condenado a 35 años de encierro. Se declaró culpable de conspiración para fabricar y distribuir cocaína y marihuana con la intención de importarlas ilegalmente a EU, además de cargos por lavado de dinero y portación de armas.

El Hummer, durante su captura, el 7 de noviembre de 2008. ı Foto: Especial

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