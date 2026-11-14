Detienen a Giancarlo ‘N’, alias ‘Raptor’ o ‘Lucifer’, jefe regional con presencia en Colima y Jalisco

Fuerzas federales detuvieron en Guadalajara, Jalisco, a Giancarlo “N”, alias “Raptor” o “Lucifer”, identificado como líder regional con presencia en ese estado y en Colima, vinculado también con el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Así lo informó la Secretaría de Marina (Semar) en un comunicado, en donde destacó que la operación se llevó a cabo tras labores de inteligencia que permitieron ejecutarla “sin efectuar un solo disparo”.

Elemento de la Secretaría de Marina, en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

La dependencia identificó a alias “Raptor” o “Lucifer” como “generador de violencia de segundo nivel” y presunto Jefe Operativo Regional con presencia en Colima y Jalisco. No obstante, no se especificó con qué grupo criminal estaría relacionado.

“Su detención contribuye a debilitar la estructura de mando y las capacidades operativas del grupo delictivo”, destacó la Semar en su mensaje en redes sociales.

En una operación encabezada por personal de @SEMAR_mx @FGR_AIC en coordinación con @SSPC_COLIMA, @SSPCMexico, @FGRMexico y Policía de Tlaquepaque se detuvo en Guadalajara, Jalisco, a Giancarlo “N”, alias “Raptor” o “Lucifer”, identificado como generador de violencia de segundo… pic.twitter.com/ouoRWF4ZRe — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 14, 2026

Finalmente, la Semar destacó que la operación se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima (SSPC Colima) y la Policía de Tlaquepaque.

Gobierno federal suma más de 74 mil detenidos por delitos de alto impacto

La captura de alias “Raptor” ocurre días después de que el Gobierno federal informara que, en lo que va de la presente administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, han sido detenidas más de 74 mil personas por delitos de alto impacto.

🚔 Omar García Harfuch informó que, en dos años del Gobierno de Sheinbaum, han sido detenidas más de 74 mil personas por delitos de alto impacto y aseguradas 588.6 toneladas de drogas.https://t.co/BhHrY44Fep — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 10, 2026

Así se informó en la Conferencia del Pueblo del martes 10 de noviembre, cuando se destacó que la estrategia de seguridad del Gobierno federal ha derivado en estas cifras de octubre de 2024 a octubre de 2026:

74 mil 33 personas detenidas por delitos de alto impacto

Aseguramiento de 37 mil 625 armas de fuego

Aseguramiento de 588.6 toneladas de droga

Aseguramiento de más de 97 toneladas de cocaína en el mar

Desmantelamiento de dos mil 841 laboratorios clandestinos y áreas de concentración

Por lo anterior, se informó en ese momento, se ha logrado una reducción de 50 por ciento del delito de homicidio doloso a nivel nacional, en el mismo periodo.

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