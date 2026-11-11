Detienen a 14 del Cártel de Sinaloa en Chiapas, entre ellas dos líderes regionales

Fuerzas federales y estatales detuvieron a 14 personas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa en Benemérito de las Américas, Chiapas, entre ellos dos líderes regionales. A los detenidos también les fueron aseguradas armas y equipo táctico.

Así lo informó el Gabinete federal de seguridad, el cual aseguró que la detención fue resultado de colaboración institucional entre diferentes dependencias federales y corporaciones estatales, entre ellas la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

Elemento de la Secretaría de Marina, en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

A los 14 detenidos también les fueron aseguradas:

12 armas largas

97 cargadores

882 cartuchos

17 chalecos tácticos con placas balísticas

No se difundió la identidad de los 14 detenidos ni de los dos presuntos líderes regionales del Cártel de Sinaloa.

En la operación participaron elementos de las secretarías de la Defensa, de la Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

También participaron elementos de la Policía estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

En Benemérito de las Américas, Chiapas, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la Policía Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, detuvieron a 14 personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas… pic.twitter.com/h5LE7X086A — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 11, 2026

Van más de 74 mil detenidos en actual sexenio, informa SSPC

La detención de los 14 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa ocurre un día después de que el Gobierno federal informara que, al corte de octubre de 2026, van más de 74 mil detenciones por delitos de alto impacto.

Ayer, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante su participación en la Conferencia del Pueblo, informó que, además de esta cifra de detenciones, se han asegurado 37 mil 625 armas de fuego, 588.6 toneladas de drogas y se han desmantelado dos mil 841 laboratorios clandestinos.

A un año de la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la Presidenta @Claudiashein, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en el estado disminuyó 42%, al comparar octubre de 2026 con octubre de 2025.



Del 1 de noviembre de 2025 al… pic.twitter.com/hc4pKr1iPe — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 10, 2026

Mientras que, en labores marítimas, a cargo de la Secretaría de Marina, se ha conseguido el aseguramiento de 97 toneladas de cocaína.

Resultado de estas acciones de seguridad, se informó ayer, los homicidios dolosos en el país han disminuido 50 por ciento desde el inicio de la administración. Además, se han registrado disminuciones en delitos de alto impacto como el robo de vehículo con violencia.

Además, García Harfuch se refirió a la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia implementado en dicho estado, el cual, remarcó, ha derivado en la detención de más de mil 400 personas, el aseguramiento de 860 armas de fuego, y 127 mil cartuchos y más de 19.5 toneladas de droga.

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