Harfuch: Van más de 74 mil detenidos en sexenio de Sheinbaum

En los dos años transcurridos del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, más de 74 mil personas vinculadas a la comisión de delitos de alto impacto han sido detenidas, destacó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Al exponer un balance de los resultados de las fuerza federales, destacó que también se ha conseguido el aseguramiento de 37 mil 625 armas de fuego, 588.6 toneladas de drogas y el desmantelamiento de dos mil 841 laboratorios clandestinos.

En las labores marítimas, a cargo de la Secretaría de Marina, se ha conseguido el aseguramiento de 97 toneladas de cocaína.

A un año de la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la Presidenta @Claudiashein, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en el estado disminuyó 42%, al comparar octubre de 2026 con octubre de 2025.



Del 1 de noviembre de 2025 al… pic.twitter.com/hc4pKr1iPe — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 10, 2026

Destacó la aprehensión de los Gerardo Javier N, alias “El Pocha”, y su hijo, “El Nazi”, ambos miembros de una célula del Cártel del Noreste, a quienes se les señala por los delitos de homicidio, secuestro y desaparición forzada.

“En la investigación del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, han sido detenidas 34 personas relacionadas con su planeación, ejecución y encubrimiento. Entre ellas se encuentran “R1”, señalado como presunto autor intelectual, y “El Licenciado”, identificado como uno de los principales coordinadores del ataque. La reciente captura de “R2” permite avanzar contra los mandos de esta misma estructura criminal. Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables", expresó el secretario a través de un mensaje en redes.

Además, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión se ha detenido a 2 mil 395 extorsionadores del 6 de julio de 2025 al 30 de octubre de 2026.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que como parte del eje de Atención a las Causas se han realizado 9 millones 44 mil 520 trámites y servicios en beneficio de 5 millones 546 mil 932 personas; se han visitado más de 642 mil 844 viviendas; con el Tianguis del Bienestar se han entregado más de 3.6 millones de artículos de primera necesidad a 117 mil 127 familias; con Sí al Desarme, Sí a la Paz del 1 de octubre de 2024 al 9 de noviembre de 2026, se han intercambiado voluntariamente 14 mil 157 armas de fuego por dinero en efectivo y 15 mil 502 juguetes bélicos por didácticos.

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LMCT