Homicidio doloso disminuye 50% en México durante administración de Sheinbaum

Marcela Figueroa, titular del SESNSP (der.), presenta resultados de seguridad de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum (izq.).

El promedio diario de homicidios dolosos en México ha disminuido 50 por ciento a lo largo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso que el promedio pasó de 86.9 asesinatos diarios en septiembre de 2024 a 43.4 en octubre de 2026.

Este dato ubicó a octubre de 2026 como el octubre más bajo en homicidios dolosos desde 2015.

En el desglose por entidad federativa, se observó que 52.5 por ciento de los casos de homicidio doloso se concentran en siete estados: Estado de México, Guanajuato, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y Morelos.

Mientras que, en el comparativo de los 10 primeros meses de este año con el mismo periodo de 2025, se observó una disminución del mismo delito en las 32 entidades federativas.

Disminuyen también delitos de alto impacto

No sólo disminuyeron los asesinatos. El promedio nacional de delitos de alto impacto cayó 36 por ciento, al pasar de 636.6 en septiembre de 2024 a 409.4 en promedio a octubre de 2026.

De entre los delitos, el que registró una mayor disminución en su incidencia fue el secuestro extorsivo, al disminuir el 28.6 por ciento.

La funcionaria destacó los resultados de la percepción de inseguridad que expuso el Inegi y en la que se observó que el promedio alcanzó el mínimo histórico desde 2013, sumando tres trimestres con un decremento consecutivo.

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