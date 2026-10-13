Promedio diario de homicidios dolosos disminuye 52% en dos años de gobierno de Sheinbaum

El promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional cayó 52 por ciento en los dos años que lleva la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, de septiembre de 2024 a septiembre de 2026, se reportó este martes en la Conferencia del Pueblo.

Al presentar el balance de estos dos años, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), destacó que la tendencia se ha mantenido a la baja de manera constante, logrando pasar de 86.9 asesinatos diarios en promedio en septiembre de 2024, a 42.2 en el septiembre de este año.

Disminución de homicidios diarios a nivel nacional, con corte a septiembre de 2026. ı Foto: Captura de video

No obstante, el promedio de homicidios diarios de septiembre de 2026 creció 3.1 por ciento respecto a agosto de 2026, donde se registró un promedio de 40.9. Lo anterior representó un cambio en la tendencia de baja constante que se había conservado desde abril.

32 estados disminuyen homicidios diarios de enero a septiembre; destacan SLP y Nayarit

Por otro lado, al comparar los primeros nueve meses de este año frente al mismo periodo pero de 2025, se encontró que las 32 entidades de la República registraron una disminución en su promedio diario de homicidios dolosos.

Aquí destacó San Luis Potosí, que redujo su promedio diario de homicidios dolosos en 78.6 por ciento. También, Nayarit, que lo hizo en 69.5 por ciento, y Quintana Roo, en 59.7 por ciento.

Disminución de homicidios diarios por entidd, con corte a septiembre de 2026. ı Foto: Captura de video

En contraparte, hasta septiembre de 2026 siete entidades concentran el 50 por ciento de los asesinatos: Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos.

Siete estados concentran la mayoría de los homicidios dolosos a nivel nacional. ı Foto: Captura de video

Disminuyen también delitos de alto impacto

Los delitos de alto impacto también registraron una disminución de 36 por ciento desde octubre de 2024.

De acuerdo con las cifras presentadas, en septiembre de ese año se registró un promedio diario de 636.6, mientras que el de septiembre de 2026 fue de 408.8.

Disminución de delitos de alto impacto a nivel nacional. ı Foto: Captura de video

No obstante, en este indicador también se observó un aumento con respecto al mes anterior, pues mientras en agosto de 2026 se registró la cifra más baja, con un promedio diario de 390.8, la más reciente cifra fue de 408.8. Es decir, hubo un incremento de 4.6 por ciento.

El secuestro extorsivo fue el delito con mayor disminución, al registrar una baja de 26.6 por ciento; por el contrario, la extorsión en sí fue la de menor decremento, con apenas 1.8 por ciento.

Disminución de delitos de alto impacto. ı Foto: Captura de video

Para esta ocasión se expusieron los robos con violencia a tiendas OXXO entre 2025 y 2026, de los cuales se identificó una disminución de 15 por ciento.

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