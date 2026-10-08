‘La gente se siente más segura’: Sheinbaum destaca baja en percepción de inseguridad

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que la gente se siente más segura en sus colonias, ya que la percepción de inseguridad en localidades disminuyó 29%, al pasar de 50.6 por ciento en 2019 a 35.9 en 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, lo que demuestra que las cosas en el país van bien.

“Yo veo esto y quiere decir que la gente en su colonia se siente más segura. ¿Cómo no va a estar uno contento con estos resultados? La gente en su colonia pasó hace 8 años, de la mitad decir que estaban inseguros a hoy el 35.9 y va la tendencia hacia la baja".

“Y los trenes van bien, y las carreteras van bien, y los proyectos de agua van bien. Y la gente está contenta. Tienen una percepción de que las cosas van bien, lo económico ahí va con las dificultades por los aranceles. Entonces vamos muy bien”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México ı Foto: Especial

Destacó que, además, la ENVIPE revela que la percepción de inseguridad en municipios bajó de 70.5 por ciento en 2019 a 60.9 por ciento en 2026, tendencia a la baja que se repite en los datos por entidad federativa.

Asimismo, felicitó a las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad, ya que en dos años de Gobierno se han disminuido a la mitad los homicidios dolosos y todos los delitos de alto impacto también presentan reducciones.

“Estamos cerrando septiembre con 40 homicidios diarios en dos años. Yo realmente felicito al Gabinete de Seguridad. Imagínense, dos años bajamos a la mitad los homicidios dolosos, y prácticamente todos los delitos están disminuyendo”, agregó.

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LMCT