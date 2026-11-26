México activa preparativos ante sequías e incendios por posible llegada de El Niño

El gobierno federal, así como los de distintos estados, comenzaron a definir acciones preventivas ante los posibles efectos del fenómeno climático de “El Niño” durante el próximo año. Esto tras una temporada en la que México registró una disminución de 12.6 por ciento en las precipitaciones respecto al mismo periodo de 2025.

Durante la inauguración de la Reunión Nacional de Titulares Estatales de Protección Civil 2026, en Cuernavaca, Morelos, Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), destacó la necesidad de evaluar las capacidades institucionales de respuesta ante emergencias y establecer prioridades para el próximo año.

“Nuestra tarea exige preparación, sensibilidad y compromiso. Nos exige aprender de cada emergencia y transformar ese aprendizaje en prevención”, expresó la funcionaria federal.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝗙𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝗲𝗰𝗲𝗻 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗥𝗲𝘂𝗻𝗶𝗼́𝗻 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲. pic.twitter.com/Q02MngwieZ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 26, 2026

Entre mayo y octubre de este año, el territorio nacional acumuló 587.9 milímetros de lluvia. Agosto presentó apenas 80 milímetros, mientras que octubre alcanzó 112.8, cantidad que superó considerablemente la del mismo mes de 2025.

Respecto a la temporada de ciclones tropicales, seis huracanes generaron condiciones de riesgo o afectaciones en México. Se trata de Polo, Rachel, Isaias, Simon, Trudy y Vance. De ellos, Simon provocó el mayor acumulado de precipitaciones, con 391.3 milímetros en un periodo de 24 horas en Acapulco, Guerrero.

Hasta noviembre de 2026, las autoridades contabilizaron cinco mil 502 incendios forestales, los cuales afectaron alrededor de 511 mil hectáreas, frente a los ocho mil dos siniestros que consumieron 1.67 millones de hectáreas durante 2024.

En Cuernavaca, Morelos, participamos en la Reunión Nacional de Protección Civil 2026, organizada por la @CNPC_MX . pic.twitter.com/nLTV7686vp — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) November 26, 2026

Especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentarán la perspectiva de sequía, a partir de la cual las dependencias elaborarán un diagnóstico sobre el peligro de conflagraciones forestales y definirán las líneas de acción para atender estos eventos durante 2027.

“Cuando se presenta una emergencia, la coordinación no puede improvisarse, sino que debe construirse antes y de forma permanente”, sostuvo Velázquez Alzúa.

Asimismo, los representantes estatales analizarán los alcances de la nueva Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, revisarán las Normas Oficiales Mexicanas y abordarán el fortalecimiento de los programas internos y especiales en la materia.

Otro de los temas prioritarios será la evaluación de los peligros asociados al transporte de hidrocarburos, las condiciones de los refugios temporales y el funcionamiento del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil (Cenacom), encargado del monitoreo y apoyo para la movilización oportuna de recursos federales.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Municipal de Morelos, Rodolfo Tapia López, quien acudió en representación de la gobernadora Margarita González Saravia, destacó la importancia de identificar riesgos de manera anticipada, actualizar los protocolos de actuación y fortalecer la capacitación del personal de las instituciones responsables de atender contingencias.

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MSL