El presidente del Senado, Higinio Martínez, advirtió que ya no hay tiempo para modificar las reglas de representación política que se aplicarán en las elecciones de 2027, pues el proceso electoral ya comenzó.

Mientras, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, llamó a impulsar una reforma política de fondo que elimine a los legisladores plurinominales y la cláusula de sobrerrepresentación de ocho por ciento, cambios que no podrían aplicarse en los próximos comicios.

Martínez Miranda señaló que las inconformidades de los partidos sobre las fórmulas de representación deben resolverse ante el INE y el Tribunal Electoral, y que cualquier modificación constitucional tendría que discutirse para futuros procesos.

“Ya empezó el proceso electoral, ya no lo permite”, respondió.

Recordó que la anterior reforma electoral no modificó la integración de la Cámara de Diputados, que mantiene 300 legisladores de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

Sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Ignacio Mier propone eliminar diputados plurinominales y la sobrerrepresentación

Mier convocó al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano a discutir una reforma profunda.

Sostuvo que la oposición se benefició de las reglas vigentes desde 1996 y cuestionó que ahora exija al INE modificar los criterios de asignación.

“Si no hay ocho por ciento, no debe de haber plurinominales”, planteó, y recordó que Morena propuso eliminarlos, pero la oposición dio marcha atrás en 2022 y 2023.

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MSL