Higinio Martínez Miranda, presidente de la mesa directiva del Senado de la República

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, consideró que las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) deben esclarecerse y que la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia no basta para dar por cerrado el problema de corrupción.

Al ser cuestionado sobre si la renuncia de Taddei significa el fin de la corrupción en el instituto, respondió que aún es necesario conocer hasta dónde llegan las posibles irregularidades y qué tan arraigadas están.

“Ojalá. Yo quisiera decir que sí, pero vamos a ver hasta dónde está infiltrada, arraigada la corrupción en el INE”, señaló.

Sostuvo que la salida de la exconsejera presidenta puede contribuir a atender la situación, pero el resultado dependerá de las acciones que se emprendan para revisar el funcionamiento interno del instituto y determinar responsabilidades.

“La salida de ella ayuda mucho; va a ayudar mucho más lo que se haga a partir de hoy en términos del trabajo interno y de revisión que hagan las autoridades”, expresó.

Guadalupe Taddei ı Foto: Cuartoscuro

Advirtió que los problemas del organismo no necesariamente se originaron durante la gestión de Taddei, quien dejó el cargo en medio de señalamientos de presuntas irregularidades.

“El problema del INE no empezó el primer día que Guadalupe Taddei inició su trabajo”, afirmó.

Respecto a las investigaciones sobre la exfuncionaria y otros posibles involucrados, consideró que corresponde al Ministerio Público integrar los expedientes, reunir pruebas y determinar si hay conductas constitutivas de delito.

Aunque algunos hechos conocidos públicamente puedan resultar graves, dijo, las autoridades deben acreditar las responsabilidades antes de que un juez determine las sanciones.

“Hay elementos que pueden ser grotescos, pero los programas requieren comprobarse, que hay delito, y es lo que tiene que hacer la Fiscalía. Y después un juez”, manifestó.

En otro momento, rechazó que la salida de Taddei y el escándalo comprometan la organización de las próximas elecciones, pues el INE mantiene su operación con 10 consejeros electorales y una estructura en todo el país que continúa con los preparativos del proceso electoral federal.

Reconoció que la ausencia de una consejería implica la falta de un voto en el Consejo General, pero insistió en que las actividades siguen en marcha.

Consideró que las investigaciones deben mantenerse separadas de los cuestionamientos sobre la viabilidad de los comicios, pues una cosa es esclarecer y sancionar las irregularidades y otra utilizar la salida de una persona para poner en duda el proceso electoral.

“Una cosa es que se quiera limpiar, aclarar y juzgar y castigar a quienes incurrieron en estos hechos que pueden ser presumibles de delitos”, concluyó.

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LMCT