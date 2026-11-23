Para brindar información que les permitiera a las y los consumidores hacer compras responsables durante la concluida edición 2026 de El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un monitoreo de precios a 55 mil productos en 400 puntos de venta mediante el cual se descubrieron ofertas reales y simuladas, indicó Iván Escalante Ruiz, titular de la institución.

Como parte de su intervención en la conferencia Mañanera del Pueblo, que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el procurador detalló que a través de la herramienta Quién es Quién en los Precios (QQP), de septiembre al último día de El Buen Fin, personal de la Procuraduría se dio a la tarea de recabar estos datos.

Como muestra de proveedores que sí ofrecieron descuentos reales, el titular de la Profeco citó los siguientes casos:

Pantalla Hisense LED 55 pulgadas, modelo 55A65NV, vendida en Walmart sucursal Santa María Coacalco, Estado de México, bajó de $8,999.00 (anunciado en la cuarta semana de septiembre) a $5,599.00 durante El Buen Fin, es decir, una reducción de 37.8%.

Lavadora Mabe 19 kg, color blanco, modelo LMA 79114 VBAK0, ubicada en Soriana Híper sucursal Campeche Central, en Campeche, Campeche; bajó de $11,239.00 a $7,490.00 (33.4% menos).

Estufa Mabe seis quemadores, modelo EMH 7602 JBS0B o JBS0A o JBS0C, de Sears sucursal La Gran Plaza, en Guadalajara, Jalisco, disminuyó de $17,199.00 a $9,499.00 (44.8% menos).

Caso contrario, hubo establecimientos que incrementaron precios:

Lavadora Mabe 19 kg, agitador, modelo 79114 vbak0 o vbak00, vendida en Coppel sucursal Selem Campeche, en Campeche, Campeche, con precio de $9,199.00 en la segunda semana de septiembre, subió a $14,699.00 durante la campaña, un aumento de 59.8%.

Freidora de aire T-Fal de 4.2 L, modelo Ey505850, en Soriana Híper sucursal Río Nilo de Guadalajara, Jalisco, se elevó de $2,319.00 a $3,400.00 (46.6% más).

Aire acondicionado LG tipo minisplit, modelo VX122C3, ubicado en Liverpool de Campeche, Campeche, subió de $8,626.91 en la cuarta semana de septiembre, a $9,134.37 durante los días de descuentos, 5.9% de aumento.

Envío de remesas

Al referirse al envío de dinero que paisanas y paisanos realizan de Estados Unidos a México, Escalante Ruiz reiteró que Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene como la mejor opción en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia, ya que en un ejercicio por un envío de 400 dólares, con precios y tipo de cambio al 19 de noviembre, pagaría $7,682.14, contra $7,160.46 de Ria Money Transfer. En envíos en efectivo, Pagaphone Smart Pay es la mejor opción pues entregaría $7,536.07, contra $7,193.30 de Xoom.

En seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio del diésel, el servidor público anunció que 88.3% (9 mil 067) de las estaciones de servicio en el país venden este combustible en $27.00 máximo por litro, y su precio promedio nacional al 20 de noviembre fue de $26.97 pesos.

Con información recabada a través de Quién es Quién en los Combustibles señaló que del 10 al 16 de noviembre, la gasolinera Súper Servicio Mite, de Pemex, en Toluca, Estado de México, tuvo el precio más justo de $26.88 por litro, y el más caro fue de $28.29, en Estación de Servicios Palmas Cancún, de Gulf, en Cancún, Quintana Roo.

“En el mapa: https://alertas.gob.mx/estaciones, las y los interesados pueden consultar el precio de los combustibles en estaciones de servicio del país”, recalcó.

Para concluir, Escalante Ruiz hizo referencia al monitoreo de precios que se hace a los 24 productos que integran la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), cuyo costo total debe ser menor a $910.00. Refirió que del 9 al 13 de noviembre, el precio más bajo se encontró en Bodega Aurrera Aeropuerto, en Chihuahua, Chihuahua, en $767.00; y el más caro, de $957.70, se halló en H-E-B 2984 de León, Guanajuato. La revisión de precios que cada semana se lleva a cabo en tres ciudades, se efectuó en Coacalco, Estado de México; Monterrey, Nuevo León y Mérida, Yucatán, y en todas, el precio más caro estuvo por debajo del acordado, finalizó.

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